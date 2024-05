"OJAČALA SAM POSLE SVEGA" Bivša žena repera progovorila o razvodu i priznala da li je zaljubljena: Prošle su tri godine...

Bivša supruga repera Nenada Aleksića Ša, Ivana, koju je prevario sa Tarom Simov u rijalitiju kaže da je ljudi i dalje vezuju za bivšeg muža, iako je on u međuvremenu imao još nekoliko veza.

- Prošle su tri godine od kako sam razvedena od njega, to je neki moj prošli život i volela bih da pričam o neki lepšim stvarima, kaže Ivana koja očigledno ne želi da se seća braka koji se završio neslavno i uz javni skandal prevare.

- Ojačala sam posle svega. Možda je trebalo da slušam komentare sa stane i obraćam pažnju na savete ljudi koji su više prošli od nas.

Ivana se pojavila na promociji pevačice Višnje Petrović, koja je bila prijateljica i sa Nenadom, pa smo je pitali da li su prijatelji morali da odluče sa kim će nastaviti da se druže nakon rastanka.

- Nikada joj nisam rekla da ona nema kontakt sa njim, nijednom svom prijatelju nisam branila ili tražila da odluči na kojoj će strani biti. Vremenom se sve iskristalizovalo, kaže Ivana, koja je otkrila da li je zaljubljena:

- Srećna sam i zadovoljna sam, nemam nikoga jako drugo i nisam zaljubljena. Nema ni mnogo kandidata.

Na pitanje da li čita vesti o Ša i gleda rijaliti kaže.

- Isključena sam što se rijalitija tiče, nemam TV uopšte. Dolaze vesti do mene, povezuju me sa njim iako dugo nismo zajedno, ne znam koliko još treba da prođe da se to stiša, iskrena je Ivana.

