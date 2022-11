ZAUVEK ĆE OSTATI MISTERIJA Ksenija Pajčin pred smrt želela da otkrije VELIKU TAJNU, zvala ovu pevačicu 2 dana pre UBISTVA

Dragana Mirković otkrila da je dan nakon smrti Ksenije Pajčin saznala i da je tražila da je pozove i nešto važno joj kaže.

Ksenija je tragično izgubila život u 33. godini života 16. marta 2010. godine. Nju je ubio njen tadašnji dečko, nekadašnji maneken Filip Kapisoda, koji je zatim digao ruku i na sebe. Mnogo godina nakon toga Dragana Mirković otkrila da je dan nakon Ksenijine pogibije saznala da ju je pevačica tražila i želela nešto važno da joj kaže.

Kako je Dragana objasnila, dva dana pred smrt Ksenija je želela "nešto važno da joj kaže", a kako se nisu čule, pevačica će zauvek ostati u neznanju.

- Dva dana pre nego što je tragično preminula rekla je mom saradniku: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem, hitno mi treba'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno - rekla je Dragana svojevremeno za Pink.

