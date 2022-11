"DESILO SE, UBISTVO, IZVINI!" Dea Đurđević godinama ovo TRPI u vezi sa Mladenom! Isplivala PRIVATNOST poznatog para

Voditeljka Dea Đurdević godinama je u skladnom emotivnom odnosu s kolegom Mladenom Mijatovićem. Ona je sada otkrila da su zbog Mladenovog posla morali da se naviknu da samo u trenutku nestane, zbog čega su mnogi bitni datumi trpeli. Naime, Dea ne krije da se često dešava da Mladen mora da napusti neku proslavu i iznenada ode pošto njegov posao ne može da čeka.

- On radi crnu hroniku, navikla sam da u sekudni bude opa, nema ga. Baš smo sada bili kod prijatelja na proslavi, obično smo na privatnim manifestacijama i on ode odjednom. Kada je u pitanju posao, uglavnom on radi, ja sam se navikla da, kada se dogovorimo da postoji momenat, on mi kaže: "Desila se saobraćajna nezgoda, ubistvo, izvini", na te stvari se navikneš da trpe jer imamo razumevanje jedno za drugo.

foto: FK Čukarički

- Mislim da je on na to i navikao, kada se on probudi, ja sam uveliko na poslu. To su sve rizici na koje moraš da se navikneš - govori Dea, pa dodaje da je, prema njenom mišljenju, ključ uspeha taj što se bave istim poslom.

- Radimo isti posao, pa mislim da je to zapravo ključ jer nema ispitivanja, nepoverenja, mi smo, pre svega, najbolji prijatelji, pa smo tek onda muž i žena, dečko i devojka, kako nas ko zove.

foto: Kurir

Voditeljka je otkrila da li su nekada ona i Mladen imali problema što su u istom poslu, pa i u istoj firmi?

- Nije, mi smo na poslu kolege, pa i kada želimo da pričamo nešto privatno, izađemo sa Pinka, odemo u kafić preko puta i pričamo. Mislim da i on i ja znamo da to baš balansiramo.

kurir.rs/S.telegraf

Bonus video:

02:13 Novinarka i voditeljka Dea Đurđević gošća je Sceniranja