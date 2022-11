"NAUČIĆU ĆERTIĆA ŠTA JE LOJALNOST!" Moka Slavnić reagovao posle sukoba Zvezdana i Uroša: Moj sin bi ga POJEO za doručak!

Udarna tema "Pretresa nedelje" u rijalitiju bila je pismo Uroša Ćertića Anđeli Đuričić. Uroš je tada u sve umešao i Zvezdana Slavnića sa kojim se i sukobio.

On je Anđeli napisao da joj se Zvezdan namerno približio kako bi skrenuo pažnju sa svog prisnog odnosa sa Aleksandrom Nikolić. Sve to je prokomentarisao Zvezdanov otac, Moka Slavnić.

- Pošto znam predistoriju druženja, ako tako može da se kaže, Zvezdana i Uroša, ne bih hteo da jednu stranu favorizujem u tom druženju, a pogotovo što je on čak rekao, da se više družio sa mnom nego sa Zvezdanom, što je približno istini u pogledu viđanja... Posle takvih hvalospeva od strane Uroša o meni pred svima, to je valjda jedna više obaveza da se ne ogrešiš o druga, s čijim ocem si, kako on kaže, veliki prijatelj - kaže Moka.

- Ako sam ja njemu bio toliko drag i da mu je bilo stalo da priča sa Mokom, meni je to drago. U ovom slučaju nisam ja bitan, bitan je njihov odnos. Na krajnju diskusiju od strane Uroša, niko do sada nije raščistio odnos Zvezdana i Uroša. Na zamerku Uroša zašto Zvezdan nije reagovao kada je Golubovićeva nešto pomenula decu, Zvezdan mu je rekao apsolutnu istinu: "Od koga da ih štitim? Od tebe? Treba ja njih od tebe da štitim?". Voleo bih ja da ga vidim više nego 'leba da jedem, da mu ja pokažem šta je lojalnost... Dečko, ti imaš problem, da ne širim ja koje vrste. Od tada kreću sitne podvale, što nije svojstveno mangupu, jer on nije mangup, nego je samo dobro informisan - istakao je Moka, pa dodao:

- Što mu je i Zvezdan rekao: "Dobro je što nisi mangup, kriminalac i ostalo". Kad je išao u intervenciju u bolnicu što je rekao ružne stvari za Zvezdana, kaže za Zvezdana da je mutavac. Šta je cela poenta? Evo, ja gde sam ovde, Sokobanjska 1, onda su njih dvoje došli tu, kada je bilo zabranjeno za vreme posete, onda su mu pričali. On mu je rekao da neće da ide tim putem kada uđu, što mi je jako drago. Zvezdanu je misija bila eksplicitno jasna i na to sam ponosan. Ako postoji inkarnacija, on je to doživeo, govorim o Zvezdanu. Oni se praktično od prvog dana ne druže, jer su otišli različitim putevima. Tu je puklo od strane Uroša i on sudi da je to izdaja. Ne, obrnuto dečko, ja ću da te naučim šta je lojalnost. Pa sam zato rekao, ako toliko voliš Zvezdanovog oca, a Zvezdan se ogrešio, oprostićeš mu zbog toga. Pod dva, Dorćol, Dorćol, Dorćol. Moja mama je rođena na Dorćolu, ali kakve to veze ima u 21.veku? Da li on (Uroš) zna koliko ga vole na Dorćolu? A hvaljenje ko je i šta je, to ne radi pravi frajer. Nećete nikada čuti od Moke Slavnića da kaže nešto afirmativno o sebi, a Zvezdanu ću da skratim krilca za to više ponavljanje šta je uradio. Rekao si, vide svi koliko si se pokajao.

- To što se desilo sad i u sobi. Prvo, šta bre ti šalješ poruke? Koga ti braniš? Ali ovaj moj koliko je fin, ubiću se koliko je fin. Šta ti mene savetuješ? To što je Zvezdan prošao, ovo su Havaji. Ja se ne ponosim sa tim što on nosi taj pedigre, ali je on u duši pravdoljubiv. On je samo trebao da ga upozori. Nemoj da se igraš sa mnom, ovde ti ništa ne mogu uraditi, ali što me teraš da se napolju obračunavamo kako on stalno pominje, mangupski. Da ga Zvezdan pojede za doručak. Čemu te stvari iza leđa? Uroš je počeo da mu se šlihta, ja sam mislio da će ponovo biti okej, ali ne može. Smeta mu, a ovaj je stalno mirođija. Šta beži? Može Zvezdan svojoj ženi na hiljadu načina da dokaže lojalnost. Pod dva, zna se koje su granice. Poljubac u usta, ravno kao da je se*s. Ima da se pravdaš tamo gde treba da se pravdaš, ako ti je stalo. Mašta čini svašta. Ja sam ponosan na to, rekao sam da ne znam šta će se sutra desiti, pričam kako se on sada ponaša, ja sam na to ponosan. Kada je Miljana Popović, ova glumica, hteo sam da se up**kim šta je rekla za Zvezdana. Jako mi je drago, ali filtriram da li je istina. Ja verujem u njega sto posto, a u Aleks dvesta posto... Sada kada se sve završilo, Ćertić je kao njegov poznanik, drug, ali čemu to 11 puta: "Imali smo najbolje dve ribe u Jugoslaviji". To je meni toliko prozirno, a suštinski mi je žao. Ti se**š, jedeš go**a od samog starta i iritiraš ljude - istakao je Slavnić.

- Sve devojke, sve žene, majke i očevi znaju gde su oni došli. Nisu došli u crkvu! Mi svi pratimo ko se i kako ponaša. Ako sam ja ponosan na njegovo ponašanje, kako je njegova žena mogla da vidi to pogrešno? Nek' ti se svideo, rekao sam mu da ne beži, da ih grli sve. Jasno se vidi kad nekoga grli iz drugarstva, a kada ima neku nameru. On se plaši, šokiran sam. Čega se plašiš? 157 kamera, to je poenta priče, znaju oni da nema šanse nešto da urade, a da se ne snimi. Ana jedino može da umisli, mada ne verujem. Verujem u njen šmek. Pitanje je, to je pitanje. Ja, za kraj, ne bih želeo ni jednu ružnu reč da kažem za Uroša. Priznajem da me je povredio, jer kad neko povredi mog sina bez razloga, jako sam zaj**an. Zvezdan i ja nismo imali odnose koje sam ja želeo, u životu. 15 godina robije i zato što sam mu ja bio jedini, najveći kritičar. Tako da, ja Uroša gledam po godištu kao da mi je sin i zato kažem da se strašno ogrešio. Ja ću mu (Uroš) dati šansu, drugu šansu da se, pre svega meni izvini, ako mu je stalo. Može da kaže: "Idi bre matori u ku**c", sve je u redu, ali nemoj samo matori da ti skrati krilca za bezobrazluk. Neka smisli način kako će da se izvini, ali mu niko neće verovati, izgubio je potpuni kredibilitet. Da li će Zvezdan to da prihvati? To je do njega - kaže Moka Slavnić.

