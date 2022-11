VIKI PEVALA SA SRBOMRSCEM! Pevač VELIČAO KLANJE SRBA, Miljkovićka podržala njegovo izbacivanje iz ZG, a evo ŠTA SAD RADE

Već duže vreme se o Sadiku Hasanoviću, finalisti muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" koji je izbačen iz produkcije nakon što se otkrilo da je pevao pesme u kojima se poziva na klanje Srba, nije ništa čulo u srpskoj javnosti.

Iako je tada u zvaničnom saopštenju "Grand" istakao da se oni ograđuju od njegovih postupaka i da nasilje i širenje verske mržnje ne tolerišu, izgleda da to ne smeta Viki Miljković, tadašnjoj, ali i sadašnjoj članici žirija ovog takmičenja.

Ona je, naime, sa Sadikom, bez obzira na sve, delila istu scenu na jednom nastupu koji su skoro imali u jednom austrijskom klubu.

Upućene u estradna dešavanja ova činjenica je šokirala, uzimajući u obzir da je ona, iako nikada nije javno iznela svoj stav o Hasanoviću, kao i sve njene kolege iz žirija stala iza saopštenja koje je tada izdala produkcija.

Njih dvoje su, kako saznajemo, imali nedavno srdačan susret pre zajedničkog nastupa. Neko vreme su proveli u razgovoru, a po osmesima na njihovim licima tada se moglo zaključiti da ona nema ništa protiv njega i da joj ne smeta ružna prošlost takmičara, kome je njena koleginica Marija Šerifović bila mentorka.

- Oni su bili jako raspoloženi. Tu je bio Taške. Smejali su se, pričali. Bila je skroz opuštena atmosfera. Viki ga je hvalila da je sjajan pevač i osoba, rekla mu je da je verovala da će on pobediti u takmičenju, pitala ga je za majku, porodicu. Mnoge je iznenadilo to što su oni i bili na istom mestu zajedno posle Sadikovog skandala s veličanjem krvnika. Pored toga, poznato je da je Sadik šerovao sa svojim pratiocima objave sa uvredama i grozotama koje su njegovi fanovi pisali o srpskom narodu - kaže naš izvor sa lica mesta.

Da je do ovog susreta došlo, potvrdio je i sam Sadik u intervjuu za bosanske medije.

- Želeo bih da kažem da su Viki i Taške mnogo, mnogo dobri ljudi i jako ih cenim i poštujem. Imam zaista ogroman respekt prema njima. Pričali smo na jednom nastupu u Austriji - potvrdio je Sadik.

Podsetimo, pevač je po Bratuncu pevao o klanju Srba, a kada su objavljeni sporni snimci, naišao je na brojne osude. On je bio i dugogodišnji član grupe "Sateliti", koja postoji od 1989. godine. Takođe, Hasanović je zgrozio javnost i kada je objavio fotografiju s ratnim zločincem Naserom Orićem. Njemu je zbog svega što je učinio doživotno zabranjen ulazak u Srbiju.

Sadik o skandalu nakon godinu i po dana

Bio sam izgubljen, to je za mene najteži period!

Sadik Hasanović je u intervjuu za bosanski Ekspres ispričao i kako sada, godinu i po dana nakon skandala, gleda na celu situaciju.

- Pre svega bih rekao da je to bio jedan od najtežih perioda u mom životu, a isto tako i za moje roditelje. Ogroman pritisak medija bio je nepodnošljiv. Bogu hvala sve je to sada iza mene. Bio sam izgubljen u svoj toj situaciji, samo sam se molio da sve to stane, prođe, pa ne moram više nikada mikrofon u ruku uzeti i zapevati. Samo sam želeo da mi se opet vrati moj normalan život. Bilo je što je bilo, idemo dalje. Čekao sam da sve to prođe i, bogu hvala, dočekao. Većina mojih prijatelja i kolega bili su uz mene i tu ne želim dušu da grešim. Ali isto tako moram da kažem, od nekih osoba od kojih sam očekivao podršku, ona je jednostavno izostala. Imao sam jednog prijatelja, još iz škole, s kojim sam bukvalno provodio 24 sata dnevno, pa me najviše pogodilo što od njega nisam nikada nijednu poruku podrške dobio. A bilo je opet onih od kojih nisam ništa očekivao, pa su mi se javili - ispričao je Sadik.