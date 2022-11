EKSKLUZIVNA ISPOVEST ZAHARA: Napisao sam pesme Lepoj Breni zbog Crvene Zvezde! Za Kurir TV do detalja opisao njihov PRVI SUSRET

Milutin Popović Zahar, jedan od najpoznatijih srpskih kompozitora, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio do sada nepoznate detalje stvaranja velikih hitova Lepe Brene, ali i samog upoznavanja pevačice.

Naime, voditelj Ivan Gajić podsetio je da je u ponedeljak 21. novembra bilo tačno 40 godina od kako je veliki kompozitor napravio čuvenu pesmu za Brenu "Mile voli disko" i tako skroz promenio put jugoslovenske muzike.

Zahar je otkrio da je sve to uradio zbog velike ljubavi prema Crvenoj Zvezdi.

- U detinjstvu sam rastao sa čuvenim košarkašem Vladimirom Cvetkovićem koji je postao generalni sekretar Crvene Zvezde, a istovremeno je držao restoran Tašmajdan u kome su odabrani gosti dolazili posle utakmica. Rekao mi je da moram tamo da dođem i čujem pevača. Otišao sam i pojavio se Vlado i rekao mi je da sve besplatno. Prekinuo sam ga i rekao "ajde, reci sta hoćeš". Rekao je "imamo pevačicu, diže noge, nosi je neki harmonikaš, čudo prave i veliki promet prave". Ajde da vidimo i to čudo - započeo je Zahar, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- Stavio me pored nekog Engleza da slušamo i izlazi neka grupa ljudi raznih visina. Dva mala i tri visoka i jedna povisoka, a to je Brena. Kada je počela da peva repertoar Abe kaže meni Englez "neverovatno koliko je ovaj Engleski sličan sa Srpskom, svaku drugu reč razumem". Smejao sam se tu i rekao kako je to neka grupa koja je došla iz provincije i smislila je načina kako da skrene pažnju na sebe, a probuditi mamurnu publiku posle 11 sati uveče to je fantazija. Zaista, tu se menjao repertoar garderoba i svih božijih štoseva koje nemaju mnogo veze sa muzikom, ali ja sam slušao samo pevačicu - naveo je Zahar.

foto: Kurir televizija

- Nakon svega toga rekao sam Vladi da ja ne znam šta ona peva i u kom je fahu. U narodnoj nema dovoljno trilera, za zabavnu nema dovoljno jezičkog znanja da peva u originalu, u prevodu nađi nekog drugog. Jer sam ja tada radio sa Merimom i Gocom Stojićević, Oliverom, Katarinom, a sve su to bili bardovi muzike. Sve mi se to činilo da je to put koji treba da idem - rekao je Zahar.

foto: Kurir televizija

- Međutim, dolazi jedna dama, viša od mene, i pruža mi ruku. Nije me ni pogledala i kaže "ja sam Lepa Brena". Rekao sam joj "vidim da si lepa uredu je". Rekao sam "Vlado nije za mene", ali približavao se neki najveći skup narodne muzike u Domu sindikata gde su pevali od Tozovca, Lepe Lukić, Tome Zdravkovića i sve sami asovi. Molio me je da je gurnem tamo, jer sam kako kaže uticajan čovek, i da joj napravim neku pesmu. Rekao sam da ne mogu, ali mi odgovorio da ako ga napuste izgubiće profit. Mada jednostavno nisam hteo. Tada mi je ponudio stalnu ulaznicu za ložu Crvene Zvezde i rekao je da ću biti počasni član predsedništva Crvene Zvezde. Odmah sam mu rekao da hoću, napravio bi za to pa makar kornjača bila u pitanju jer sam lud za fudbalom i Crvenom Zvezdom - rekao je Zahar.

foto: Kurir televizija

- Kada sam krenuo to da radim jedno pitanje mi se konstantno vrtelo po glavi. Kako da od te dame koja je očigledno bila početnica, da napravim uspešnu? Nisam imao nekakve utiske po tome da li ona može ili ne može da napreduje. Imala je elementaran sluh, ali je sve to na brzinu i hvatanje na neke fore. Onaj jadnik što ju je nosio na harmonici bio je poseban šou, morao je da ide na tretman kičme posle svakog izvođenja jer joj je bio do pupka, a znaš da je ona povelika dama - naveo je Zahar.

foto: Ana Paunković

- U međuvremenu je bio jedan "Zeleni kabare" (jugoslovenska televizijska emisija) u kome sam ja sudelovao i pisao neke prigodne pesme za to i setim se da sam za jednu od emisija hteo da napravim Čačak. Pitao me je Vlada dok smo išli kolima ka Kikindi da li sam napisao pesmu. Slagao sam i rekao da jesam. Razmišljao sam Čačak, Čačak i rekao daj da napravimo neku zezalicu da skrenemo pažnju i jednostavno su izašli ti stihovi iz mene, "šumadijski rokenrol". Jer čitava moja uloga u Zelenom kabareu bila je migracija seoskog stanovništva u grad, a to je nosilo sa sobom tu pod kulturu koju i dan danas viđamo - rekao je Zahar.

Kurir.rs/ L.V.