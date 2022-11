KRAH KRALJICE SPLAVOVA: Danijela Vranić se ZADUŽILA na sve strane! IZDRŽAVAJU je roditelji, evo od koga UZIMA PARE pa ih ne vraća

Nekadašnja velika muzička zvezda Danijela Vranić u velikim je novčanim problemima, saznaje Kurir.

Pevačica je, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, samo jednom čoveku, koji je njen poznanik, dužna 3.000 evra i već dugo izbegava da mu vrati pare.

S obzirom na to da već dugo ne radi kao pevačica, finansijski joj pomažu i roditelji.

- Danijela je finansijski u nikad gorem stanju. Dužna je, što se kaže, i Bogu i narodu. Pozajmljuje novac od svih redom, a kada dođe vreme za vraćanje, pravda se da nema novca i da je u problemima. Pošto je dužna na sve strane, često ume da pozajmi novac od nekog prijatelja samo kako bi nekom drugom vratila dug. Nju finansijski najviše pomažu roditelji, koji žive u Valjevu. Može se reći da je praktično izdržavaju. Ipak, ni to joj nije dovoljno, pa samo srlja iz duga u dug, koje posle ne može da vrati - priča naš izvor.

Iako je prijatelji nagovaraju da se vrati muzici, ona o tome i ne razmišlja.

- Danijela sada živi u okolini Valjeva, tamo je kupila kuću i plac i bavi se poljoprivredom. Ipak, od toga nema velike zarade. I dalje ne želi da bude u medijima, pa je tako tu kuću kupila pod drugim imenom i prezimenom. U Valjevu su joj roditelji i sestra, kojoj je zabranila da stavlja njene slike, tako da je nema ni na društvenim mrežama. Malo je doterala liniju, ali je sa estradom završila za sva vremena, iako je svi nagovaraju da bi to bilo dobro za nju i da bi tako rešila dobar deo svojih problema - završava naš izvor. Podsetimo, Danijela je u medijima ostala upamćena kao nekadašnja "kraljica splavova". Važila je za jednu od najpopularnijih pevačica na našoj estradi, a povukla se pre tačno deset godina sa scene, u jeku popularnosti.

U medijima se svojevremeno pisalo da je u vrlo bliskim odnosima sa Darkom Šarićem, za kojeg je rekla da joj je prijatelj, ali i sa Miloradom Ulemekom Legijom, koji je dolazio na njene nastupe, a mnogi su je smatrali i omiljenom pevačicom srpskih kriminalaca.

Teško podnela raskid

Danijela propala posle Ace Lukasa

Naša ekipa posetila je letos mesto Koceljeva kod Šapca, gde je navodno tada živela, ali je tamo nismo zatekli. Tada nam je Vranićkina drugarica ispričala da je pevačici mnogo teško pao razlaz sa Acom Lukasom, pa se zbog toga odala i alkoholu.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Ulenjila se, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala nam je prijateljica.