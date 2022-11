RADA MANOJLOVIĆ POKRENULA PRIVATNI BIZNIS SA OCEM U ČETEREŽU! Pevačica uložila 20.000 evra, nikad se nije stidela POSLA!

Pevačica Rada Manojlović rešila je da u rodnom selu Četereže pazari plac tik do porodične kuće da bi s ocem pokrenula biznis s pčelama.

Naime, kako se prenosi, ona je izdvojila 10.000 evra kako bi kupila 15 košnica i pokrenula biznis sa pčelama.

- Rada je uvek bila ponosna na poreklo i ukućane, pa joj je bilo drago i kad je skoro njen otac Rade završio u medijima zbog toga što na tezgi prodaje filtere za cigarete i toalet-papir. Ona je pričala da svaki posao treba da se ceni, da nije bitno šta čovek radi ako svoj posao obavlja časno. Još dok je trajao haos sa koronavirusom Rada je pričala s komšijom koji se dugo bavi pčelarstvom. Predložio joj je da s ocem pokrene taj biznis jer je isplativ i da je tu za nju dok ne stane na noge. Objasnio joj je kako sve funkcioniše i kako se posao isplati ako se radi kako treba, pa je Rada oberučke prihvatila da uloži u kupovinu košnica - otkriva upućen izvor blizak pevačici.

foto: Damir Dervišagić

Manojlovićka će za posao najviše da ovlasti oca s obzirom na to da neće moći svakodnevno da brine o poslu na imanju jer mnogo tezgari.

- Za košnicu koja daje pun prinos izdvaja se u proseku oko 480 evra, a Rada planira da kupi dvadesetak. Za posao koji u početku planira da pokreće sve će da je košta oko 20.000 evra, ali uz dodatna sređivanja placa koji pazari izaći će i na više novca. Radi je ideja da njen otac bude glavni u vođenju biznisa, ali će svaki slobodan trenutak da koristi da mu pomaže s obzirom na to da mnogo radi i da joj je pevanje primarni posao - priča sagovornik i dodaje da je ovo tek početak, te da neće ovde stati i da će širiti posao:

foto: Damir Dervišagić

- Ovo je, naravno, samo početak pošto Rada planira ozbiljno da se posveti ovom poslu. Ako bude sve išlo kako je zamišljala, ulagaće sve više, a, ko zna, možda jednog dana svoje proizvode može prodavati i ozbiljnim firmama.

Inače, pevačica je oca kačila i na društvene mreže, pa je objasnila da on, pored toga što voli svoj posao, voli da je među ljudima.

- Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice i boce za plin. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna. Njemu je na prvom mestu druženje s ljudima jer to obožava. Oni na pijacu donose gibanice, plin da kuvaju kafu, a prave i gulaš. Ma moj ćale je legenda kakve nema - rekla je nedavno Rada.

Otac Rade: Kad nisam na pijaci, obrađujem njivu Pevačicin tata Rade tvrdi da mu na pijaci nije dosadno, te i da svakako ni kod kuće ne sedi skrštenih ruku.

- Volim da budem ovde, pričam s ljudima, popijemo rakiju, zezamo se i to meni dođe kao duševna hrana. Kada sam na imanju, moram da cepam drva, kuvam i spremam. A kada ne radim na pijaci, onda obrađujem njivu. Uvek moraš nešto da radiš kad si na selu. Pročitam često na internetu da ne bi trebalo da radim na pijaci jer moja ćerka ima para, ali meni to ne smeta. Svestan sam da i to mora da se piše. Inače, nema ovde neke zarade, ja od ovoga mogu da platim struju ili internet. Meni deca pomažu mnogo. Zahvaljujući njima, imam sigurnost i ne razmišljam da li ću imati nešto da platim - objasnio je on.

Rada i Maja su radile na pijaci Manojlović se sa setom setio vremena kada su i njegove ćerke radile na pijaci, pa je otkrio šta su prodavale i kako im je išla trgovina i rad s ljudima.

foto: Printscreen/Magazin In

- Rada i Maja su prodavale uglavnom cveće, samo nisu bile baš na dobrom mestu. Što si duže na pijaci, to imaš bolje mesto, ja sam sada na odličnoj poziciji za prodaju. Sećam se da su najviše dolazili dečaci da kupuju cveće i sve je to bilo simpatično. Imale su 11, 12 godina i ničemu se nisu nadale. Ne mogu da tvrdim koja je bila uspešnija, ali se sećam da je Maja volela više da priča nego da radi - rekao je Rade za medije kroz smeh.

