VELIKI INTERVJU SLOBODANA BATJAREVIĆA COBETA: Znali smo da će Rada uspeti, sa svirki smo nosili DŽAKOVE PARA, sad živim u Nemačkoj

Danas ovaj pevač planira da se u punom sjaju vrati na muzičku scenu, a progovorio je o vrtoglavom uspehu koji je stekao u trećoj sezoni najgledanijeg muzičkog takmičenja, svojim kolegama iz takmičenja, ali i povratku u Srbiju.

Nedavno si se vratio u rodni Leskovac, pa šta je zapravo pravi razlog? Da li si se zauvek vratio u Srbiju?

- Vratio sam se sa porodicom u Leskovac kako bi snimio nove singlove, ali i novogodišnje emisije. Posle dužeg vremena i boravka u Berlinu konačno mogu da se pohvalim da pripremam nove pesme. Ovoga puta sigurno ću dati veći medijski gas.

Gde se bolje i lepše živi - u Berlinu ili u Leskovcu?

-Gde god da odeš lepo je, ali zasigurno od rodnog mesta nema boljeg. Trenutno sam u Srbiji i biću ovde tri do četiri meseca, posle se vraćam u Berlin. Jednostavno moram tako, jer tamo gde su nam deca, tamo su i naša srca i život. Meni i mojoj supruzi su deca sve i idemo tamo gde su oni.

Najavljuješ veliki povratak, a šta misliš o tome da se cela tvoja ekipa iz treće sezone "Zvezda Granda" ponovo okupi?

- Da se skupi cela moja ekipa, tačnije nas sedam finalista, apsolutno bi oborili sve rekorde i gledanosti i posećenosti. Ponovo bi se napunile hale kao nekad, jer je moja sezona takmičara iz 2007. godine zaista bila jedinstvena. Bilo bi interesantno kada mi svi finalisti svimili novogodišnju pesmu i siguran sam da bi gledaoci voleli da nas ponovo vide zajedno.

S tobom su u takmičenju tada bili Rada Manojlović, Dušan Svilar, Milan Stanković, Nemanja Stevanović, Milan DInčić Dinča. Šta misliš, ko je od vas napravio najuspešniju karijeru?

- Svako je uspeo na svoj način i dobio svoje mesto na estradi, ali od nas sedmoro finalista najveći uspeh ostvarila je Rada. Napravila je najveći bum na estradi i ja joj se divim zbog toga. Jako mi je drago zbog njenog uspeha, jer je baš gotivim. Mada smo te 2007. godine svi znali da će napraviti posao jer je jedinstvena i od samog početka takmičenja je imala veliku podršku publike.

Koliko su tebi "Zvezde Granda" promenile život i koliko su ti donele?

- Donele su mnogo jer sam od anonimusa postao poznata ličnost. Generalno sam zadovoljan svojim učešćem u "Zvezdama Granda". Bio sam poseban i apsolutno nisam imao konkurenciju. Smatram da i dan danas nikog ne kopiram i gde god da se pojavim izazivam samo smeh, širim pozitivnu energiju. Što se tiče materijalnih stvari "Zvezde Granda" su mi donele mnogo, kao i svima. Sad nekom manje, nekom više. Mada mi muzičari i da ceo džak para bakšiša uzmemo, opet bi nam bilo malo (smeh). Ali samo nek' nam Bog da zdravlja, ostalo ćemo lako, zaradićemo.

Jesi li uzeo nekad džak para, tj bakšiša?

- Zajedno sa bendom jesam. Imali smo ceo kofer od harmonike pun para, samo evri unutra, ali naravno sve se to delilo na jednake delove među pevačima i muzičarima. Mislim da je to bilo u Danskoj, tada smo uzelo 70.000 evra, ali bilo je nas 25 muzičara. To je bilo na svadbi kod rumunskih Roma, a oni su poznati po davanju i bacanju velikog bakšiša muzici.

Šta si kupio od tih para? Jesi li neko ko racionalno troši novac ili se rasipaš?

- Sve što potrošim uglavnom to činim sa porodicom. Srećan sam kad mogu da im kupim neki poklon, tada sam najispunjeniji. Hvala Bogu, kuću imam, sve što mi je potrebno za jedan normalan život. I kad imam neku dobru svirku i donesem kući veću sumu novca, obavezno svima kupim poklon. To ide po redu, po svakom članu porodice i to je nešto u čemu uživam. Inače, nisam neko ko se hvali novcem i ko se rasipa.

