SRCEPARAJUĆA ISPOVEST PEVAČICE: Ušla sam u rijaliti da vratim velike dugove, nisam uspela, ali sam dobila NEŠTO DRUGO

Pevačica Zorana Pavić pričala je o učestvovanju u rijalitiju i otkrila da se odlučila na taj korak zbog kredita koji je morala da otplati.

Pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrila svoje razloge koji ne zvuče nimalo prijatno.

Naime, Zorana je rekla da nema pozitivno mišljenje o rijalitiju, ali da je njoj to bio jedini izlaz iz dugova u kojima se nalazima, pa je maltene bila primorana da učestvuje u "Farmi".

- Da, ušla sam tamo zbog kredita, ja to nisam krila. To mi nije bila želja uopšte, nemam o rijalitijima dobro mišljenje, ali nemam ništa protiv onih koji tu nađu šansu da se ispromovišu. Postoje ljudi koji ne znaš ni ko su, ali su zbog rijalitija aktuelni. Prvo, ja nisam namćor, mislim da svako treba da vodi svoj život kako najbolje ume i može, samo da nikog drugog ne ugrožava. Ja sam javno rekla zbog čega sam ušla u rijaliti, ali nisam uspela da rešim taj kredit, doduše, pokušala sam - rekla je pevačica pa nastavila:

- Ja sam imala zdravsteve probleme koji su me, pod navodnicima, sklonili sa lica zemlje. To je bio jeziv period. Kada sam dobila taj poziv, samo mi se to činilo kao izlaz, čak iako to nije bio moj izbor. Meni je rijaliti doneo nešto drugo, a to je da su i ljudi koji ne vole muziku koju ja pravim, mogli da vide i moju drugu stranu, da imam svoj stav i mišljenje i da nisam uvek zabavna i lepršava.

