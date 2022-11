KIJA KOCKAR SA ARKANOVIM SINOM BODRI SRBIJU! Vojin Ražnatović i pevačica podigli ZASTAVU, iz Amerike svim srcem uz naše fudbalere!

Večeras reprzentacija Srbije igra svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu u Kataru protiv Brazila.

Mnoge javne ličnosti su preko društvenih mreža pružaju podršku srpskim fudbalerima, a među njima se našla i Kija Kockar.

Pevačica trenutno bodri reprezentativce u Americi sa svojim prijateljem Vojinom Ražnatovićem, Arkanovim sinom, a tim povodom je organizovala okupljanje u jednom lokalu gde pomno prate naše igrače i navijaju.

Naime, ona je objavila fotografiju sa Vojinom na kojoj poziraju u navijačkim dresovima i uz široke osmehe drže srpsku zastavu.

- Ko će dati gol ? Mitrogoool Mitrooogool pa opet on opet on opet - napisala je Kija i jasno stavila do znanja koji fudbaler joj je blizu srca, a to je Aleksandar Mitrović.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Kija Kockar objavila snimak iz tuš kabine