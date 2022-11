BEBICA BEŽI OD ISTINE! TIK PRED POLIGRAF POKUŠAO DA POBEGNE IZ ZADRUGE! Popeo se na ogradu, a onda ŠOK OBRT (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica pristao je da u ponedeljak ode na poligraf, međutim, sada se uplašio ispitivanja, pa je odlučio da pokuša da pobegne iz "Zadruge".

Naime, on je otišao do Rajskog vrta, gde je preskakao ogradu, ali mu to nije pošlo za rukom, te se vratio u Belu kuću i otišao kod Miljane Kulić u izolaciju, gde se ušuškao u njenom krevetu.

Inače, amo neke od Bebicinih tvrdnji su da je finansijski stabilan, da redovno viđa decu iz prethodnog braka, da nikada nije bio u problemu sa porodicom dok nije upoznao Miljanu, da nikada nije bio član sekte, da Kulićevu voli svim srcem, da nema zadnje namere i mnoge druge, a sve to će biti ispitan na poligrafu koji mnogi iščekuju.

Bebica je pristao da se podvrgne poligrafskom ispitivanju, te će u ponedeljak sve izaći na videlo i pokazaće svoje pravo lice.

- Ja sam čula za sekte, ali ne znam šta rade ti ljudi. Čula sam za sektaše, ali se nisam raspitivala. Znam da je to nešto strašno. Sve mi je čudno što se tiče njegovih odnosa, jedva čekam taj poligraf - pričala je Kulićeva.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu