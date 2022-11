HASAN DUDIĆ PREŽIVEO KLINIČKU SMRT! Pevač bio na IVICI ŽIVOTA I SMRT: "Danas slavim drugi rođendan"

Pevač i bivši bokser Hasan Dudić poznat je po svojim hitovima i prijateljstvima sa estrade koja traju godinama.

Iako je već decenijama prisutan na našem muzičkom nebu, neke detalje o njemu ipak malo ko je znao.

- Danas 24.11. je moj drugi rođendan. Na današnji dan pre 44 godine preživeo sam kliničku smrt u armiji u Bohinskoj Beli. Tako da, danas slavim 44. rođendan. Hvala dragom Bogu, živeli dobri ljudi - napisao je Dudić na svom Fejsbuku, a mnogi su mu poželeli još mnogo godina dobrog zdravlja.

Podsetimo, pevač je svojevremeno tvrdio da su ga lekari jedva spasli nakon što mu je pozlilo zbog jake alergije i gušenja sumporom u jednoj vojvođanskoj banji.

- Otišao sam u banju na lečenje, pošto sam bio brutalno napadnut i imam ozbiljne zdravstvene posledice. Međutim, tamo je veliko isparavanje sumpora, a ja imam jake alergije. Pet puta sam se gušio tokom spavanja i žalio sam se doktoru da mi nije dobro, ali on je mislio da su to obične reakcije na lečenje. U nedelju, negde oko dva sata po podne, naglo mi je pozlilo. Od posledica gušenja jezik mi se zadebljao i pao mi je mrak na oči. Otad se ničega ne sećam, samo su mi rekli da sam imao kliničku smrt i da su me jedva povratili. Kada sam čuo koliko je ozbiljna situacija, zahtevao sam da se čujem sa doktorima iz Beograda koji me leče. Oni su odmah rekli da je alarmantno i da moraju odmah da me prebace u Beograd. I dalje se ne osećam dobro, teško govorim i imam nesvestice, ali nadam se da će sve biti u redu - rekao je tada Dudić za Kurir.

