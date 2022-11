NAKON MAJINOG IZLAGANJA NASTAO MUK! Marinkovićka slala JANJUŠU poruke iz Zadruge, sve se SAZNALO, Bilal ZAPENIO

Maja Marinković je prilikom žurke naručivala pesme koje je svojevremeno slušala sa Markom Janjuševićem Janjušem, te su mnogi pretpostavili da i dalje postoje emocije prema bivšem partneru.

Naime, Marinkovićeva je dobila reč, i jedva je čekala da obrazloži ono što su zadrugari videli.

- Janjuš i ja smo prekinuli sa emocijama kada se dogodilo između nas ono što se dogodilo. Da je bilo šta, ponavljam, u vezi našeg odnosa, ja bih to uradila u Zadruzi 5. Naručivala sam pesmu jer mnogo volim kuma i onda sam naručivala pesme, jer Zadruga 4, Janjuš i ja smo non stop slušali Acu Pejovića. Nema ova pesma veze sa Janjušem, pozdravljam ga ovaj put, ne želim mu ništa loše...On je naručivao Adrijana i ja sam naručivala Pejovića. Svaki put kada se budem udavala, ja ću uvek voleti Pejovića. Ja to volim, prema Janjušu nemam nikakvu emociju. Svako ko bi pomislio da bih imala nešto sa njim posle svega, taj je lud - rekla je Maja.

Podsetimo, Maja je uplovila u vezu sa Janjušem, dok je on još uvek bio zakonski u braku, pa se iz tog razloga njihova veza našla na udaru mnogih.

