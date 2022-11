"MAJA JE POREMEĆENA, ONA JE ZA NJEGA VELIKI ZALOGAJ" Bilalov prijatelj opleo, uputio drugu JAKU PORUKU nakon incidenta na žurki!

Prijatelj Bilala Brajlovića, Adam prokomentarisao je incident koji se desio između njegovog prijatelja i Maje Marinković na žurki.

- Maja nije normalna, ona jeste dobar čovek, ali je poremećena. Bilal mi je isto čudan, ne kontam ga, mislim zaljubio se on 100%. Malo jeste sigurno, on je lako zaljubljive prirode, ali i odljubljive, takvog ga ja znam. Ne verujem da će nešto posebno patiti za njom. Nije ona devojka za kojom treba patiti. Meni je okej da dovede koga god kod kuće, ako je od mog druga onda mi je okej - govorio je Adam.

Adam je govorio i o povredama koje je Bilal dobio, nakon što ga je Maja Marinković noktima izgrebala po telu i licu.

- Isprovocirao ju je. Bitno je da on ne udara žene, što se mene tiče. Žene udaraju, meni je to normala, kada se iznerviraju. Gore bi bilo da njoj Bilal nešto vrati, ili da ju je gurnuo. Uglavnom, Maja je veliki zalogaj za njega, on je neiskusna beba. Tek je došao u rijaliti, on je tamo zanimljiv - rekao je Adam.

Bilalov prijatelj se zatim osvrnuo na odnos Brajlovića i Maje Marinković u budućnosti. Smatra da bi bilo najbolje da ostanu u prijateljskim odnosima.

- Mislim da im je bolje da se druže, ne moraju da budu u vezi. Maja ne može ni sama sa sobom. Ona bi 100% bila drug, ovako je previše opsesivna. Previše se gleda u ogledalo, ljubomorna je, nije zdrava osoba za ljubavne odnose. Ona je tamo duže godina, ali relano gledano toliko godina je tamo. Ne bih voleo da Bilal postane tipičan rijaliti igrač, voleo bih da pobedi, ako može to izdržati. Sa Majom najbolje da bude u normalim odnosima, ali verujem da sa njom ne može da završi tek tako. Niko nije sa njom završio za 5 minuta. Biće mu malo pakao, ali ako nastavi ovako mislim da će ga pojesti - završio je Adam.

