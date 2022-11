SVI JE ZNAJU PO STASU I GLASU! Vlasnica je najdužih nogu na ESTRADI, a malo ko zna da Sneki Babić ima još i ovaj TALENAT!

Snežana Sneki Babić već dugi niz godina je deo estradi. Mnogi za nju kažu da se ne menja ni stasom, ni glasom. Vlasnica najdužih nogu na estradi, kako je još zovu, planila je ne samo harizmom već i nenametljivošću. Upravo zbog toga, malo ko zna da Sneki ima i druge talente, a jedan od njih je slikarstvo.

Hobi kojem se više posvetila pre deset godina potpuno je ispunjava, ali kako kaže ne razmišlja da ga pretvori u profesiju.

- Slikarstvom se bavim desetak godina i samo onda kada imam da prenesem nešto na platno. To nije nešto što je meni imperativ, ali volim da slikam. To je nekako došlo potpuno spontano bez ikakvih priprema.

Kad god sam raspoložena i imam vremena bacim se na platno, ističe kroz osmeh Snežana.

- Izložba je stvarno nešto što je preozbiljno za mene, neka to ostane za naše prave umetnike, u svom maniru sa osmehom na licu kaže pevačica koja nema atelje već slika u svom domu, naročito u prostorijama koje imaju puno svetlosti.

Tu lepo može da vidi boje, ali joj je dodatna inspiracija kada svetlost padne na platno.

- Slikam tamo gde mi je lepo. To je soba gde ima mnogo svetlosti, zovem je sunčana soba. Volim taj deo kuće, tako da je to neki moj kutak - otkriva ona.

Mnogim ljudima je hobi jedna vrsta izduvnog ventila od svakodnevnih obaveza i posla. Naročito kada je reč o slikarstvu, mnogi ga smatraju antistres terapijom. Međutim, kod nje to nije slučaj.

- Slikarstvo mi ne dođe kao antistres terapija već kao veliko zadovoljstvo. Jedan ventil radosti i osamljenja u kome nalazim izvor energije za neke druge poslove. Mnogo volim prirodu i u tome nalazim mir. Inspiraciju vidim u ljudima dobre energije, u lepoti, u lepom danu, u nekim detaljima koji vidim na ulici i u životu uopšte, otkriva.

Pevačica i te kako uživa u tome da svoje radove poklanja bližnjima, bilo da su to članovi porodice, prijatelji ili poznanici.

- Prijateljima uglavnom poklanjam slike i onome za koga smatram da ume ceni moj trud i rad. Nesmatram da je to od neke velike umetničke važnosti, ali mislim da sve ono što izađe iz čoveka može biti umetnost ukoliko on to na pravi način prenese - rekla je pevačica.

