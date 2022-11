JANJUŠ UPUTIO JAVNU PORUKU MAJI MARINKOVIĆ! Bivši zadrugar se obratio bivšoj, a zbog jedne stvari svi sumnaju da SLEDI HAOS

"IZDRŽI MOLIM TE JOŠ MALO I ETO ME!"

Ljubavni par, Maja Marinković i Bilal Brajlović, sinoć su imali jedan od svojih mnogobrojnih sukoba u Beloj kući, a tim povodom se sada oglasio Marko Janjušević Janjuš.

Naime, prvi konflikt nastao je kada je Maja pozdravila bivšeg ljubavnog partnera, Marka Janjuševića Janjuša, sa kojim je započela vezu u "Zadruzi 3" dok je on još uvek bio u braku.

foto: Zadruga

Bilal Brajlović je zbog toga planuo, ali ubrzo su se varnice smirile.

Međutim, nije se na tome završilo i oni su ušli u još jedan konflikt kada je Maja sopštila da je odabrala imena za njihovu decu.

foto: Printscreen/Zadruga

U početku je Brajlović to prihvatio dok nije saznao da su u pitanju imena koja je smislila sa Janjušem, dok su još uvek bili zajedno. On nije mogao da se suzdrži jer mu je to bio dokaz da ga i posle svega nije prebolela.

Janjuš se nakon svega toga oglasio na Instagramu i prvo potkačio Bilala.

foto: printscreen

- Izdrži molim te još malo i eto me... A ti će mi svi platiti što te maltretiraju... I što kad ti kažeš odgovori mi oni kao ne znaju šta da ti odgovore... užas. Izdrži, uz tebe smo i ja i ceo Frankfurt i Ofenbah - napisao je Janjuš.

Da li Janjuš stvarno ulazi u "Zadrugu" ili je to još jedna njegova šala, ostaje nam da ispratimo u narednim danima.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji