ŠOK INTERVJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA Bora Čorba mu za pesmu dao 30.000 MARAKA, za njega kaže da je najveći KLOŠAR, a evo kad se ženi

Kristijan Golubović, bivši robijaš i učesnik rijalitija, otkrio je da mu je Bora Čorba za jednu pesmu platio 30.000 maraka. Golubović je u velikom intervjuu za Svet otkrio i šta misli o zadrugarima.

Sarađivao si sa Borom Đorđevićem!

"Mene je 1993. godine Bora pozvao da mu budem gost u pesmi. Tad sam zaradio 30.000 maraka. Meni je Borin menadžer obeća da ću, ako otpevam sve tri strofe, zaraditi dobre pare. Otisao sam u Zemun u studio i snimio iz prve. Bora me ishvalio. Onda me je zvao menadžer koji je imao rukomentni klub, da dodem kod njega, održao je obećanje i dao mi pare. Skinuo je sa zida neki bronzani krug, neki rad od metar i nešto i poklonio mi i to. Borina tadašnja žena se uvredila jer je mislila da Bora neće uzeti ni deseti deo toga koliko sam ja zaradio."

foto: Damir Dervišagić

Kako ti se čini ova sezona "Zadruge", ko ti drži pažnju?

"Na licemeran način otimaju pare na priču koja je izbledela. Kulići, Mainkovići. Dosadno davno ispricana, izbledela priča."

Maja planira Bilalu da rodi dete, a Taki joj je završio u bolnici...

"Taki svaki treći dan kod mene u lokalu. Žali se, jadikuje. On je davno izgubio kontrolu nad Majom. Pokušava da bude strog, pa sebi pokvari zdravlje. Ona mu je sve u životu. To je posebna patološka crta izmedu oca i ćerke. Šta god uradili jedno drugom, oni će se uvek najviše voleti. Tu je svest zamagljena velikom posesivnošću oca i ćerke, razum tu ne može normalno da se funkcionise i da čovek kaze ovo nije u redu. Maja nema nameru da ostane trudna sa bilo kim. Ona je jako namazana. Nju samo zanima da je glavna, u centru pažnje, da izgleda onako da može da kaže da je najbolja riba. Emotivno je prazna, nezrela. Tek sa 35, 36 godina će naći pravu ljubav, ali ako izade iz rijalitija i osvesti se.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Uveliko se priča da je Aleksandra zaIjubljena u Zvezdana, da se s njim muva, jesi li stekao taj utisak?

"Ima dobru dušu, ali je izgubljena. Njen alter ego je prostitutka koja voli da zaraduje preko muškaraca, da manipuliše sa njima. Oni koji su gluplji od nje su obični paćenici. Zvezdan je provalio kako ona njega gleda. Aleksandra ne zna da se ponaša sa muškarcima. On se njoj sviđa, ali je i naučena da ne sme da upadne u aferu sa bilo kim. Naučena je da su te priče poželjne, ali da ne smeju da se dese jer onda neće pobediti, jer će je osuditi glasači i fanovi gospodina kupusara Dejana iz Veternika."

Posto je Uros Ćertić glavni koji potencira na tim pričama, Zvezdan mu je rekao da je mangup sa 15 godina zatvora i da se ne igra sa njim. Jel to pretnja?

"Uroš gde god vidi šansu da je u centru pažnje, kači se odmah. Pošto vidi da prolazi ta ljubavna priča prešao je na čelo stola i traži pažnju. Tu su Kulići, podguzna muva Marinković, Neca, pametna Sanja, svi oni najpametniji. Tu priču malo razbija Maja sa Bilalom. Ali, Aleksandra voli take tipove istetovirane, nabildovane, sa grubim glasom. Uroš je uvek smatrao Zvezdana mutavcem, tako ga je i oslovljavao. Zvezdan pokazuje da ker koji ne laje, zna da bude opasan. On može i da napravi i da ne napravi problem. Sve može da se očekuje od njega. Mislim da i Zvezdanu prija ta priča, hoće da se to komentariše i zato balansira. Ako je naskočio na Uroša, to je zakasnela reakcija. Svi su se ranije iznenađivali Zvezdanovim nereagovanjem u nekim situacijama, a Uroš je klošar koji za ceo život nije zaradio za sve aranžmane više od 50.000, a kači se na sve."

foto: Printscreen/Zadruga

Da li će Aleksandra i Dejan opstati ili je on već osetio čari slobodnog života?

"Nema tu ni ljubavi, čist interes da se napravi i zaradi 50.000 evra, a njemu, mislim da ni sam ne zna šta, da bude u centru pažnje, da se vrte priče.

Kako napreduje Kristinina trudnoća?

"Odlično je. Pre neki dan usred slave nađe se pametna da uzme moje noževe samurajske da skine neku plastiku na ambalaži i promaši, i iseče levu ruku. Desnom htela da iseče, nabila špic od najoštrijeg noža, i kako joj proklizala ruka otkinula parce mesa sa leve ruke. Hrabra je bila. Ja sam poslužio goste, pa smo tek posle toga otišli u bolnicu, tri kopca ima. Ako to izuzmemo, trudnoća ide kako treba. Sredili smo stan ludilo, puno sam uložio, napravio sam pravu bajku, sve je tu i krevetac, baš smo srećni."

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Kad de venčanje, šta se s tim dešava? "Meni je rođendan 30. novembra i smatrali smo da je OK da tad bude svadba. Ali, videćemo šta će na kraju biti. Ili tad ili u decembru. Mi smo hteli da bude gala venčanje na televiziji zbog rijalitija. Što se nas tiče, nama je OK i prigodna proslava sa venčanjem i taj papir.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:22 KRISTIJAN GOLUBOVIĆ O DOGAĐAJU KOJI NIKAD NIJE ISPRIČAN, TUČA SA PETORICOM ZBOG NJE?! Osvrnuo se na hejtere i odao koliko zarađuje