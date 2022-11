"ZVALI SU ME IZ SAVEZA DA TUŽE KARLEUŠU, NISAM HTEO" Topalko reagovao na kritike, a evo šta je sve morao da uradi da postane LOVAC

Pravi medijski rat nastao je pre nekoliko dana kada je pevač Milan Topalović Topalko podelio sliku iz lova, a na to je oštrim komentarima reagovala Jelena Karleuša.

Ona je poručila kolegi da ona njega želi zauvek da detoksira. Topalko je rešio sada da stavi tačku na priče i otkrije kako je postao lovac.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam to shvatio da neko priča ko nije pre toga razmislio šta priča. Mene su zvali iz Lovačkog Saveza da je tuže, nisam neka svađalica i to nisam želeo. Ja sam registrovan lovac u Savezu, to je stvar izbora. Uvek sam za to da ljudi imaju stav, ali da ga ne nameću drugima. Lovci nisu neka grupa budaletina koji nose oružje i pucaju šta im se svidi. Da bi postao lovac moraš da prođeš test koji traje skoro godinu dana, lekarske preglede, ali i bezbednosnu proveru kako bi dobio dozvolu za nošenje oružja - kaže on.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Pevač je priznao i da je dobijao pretnje na društvenim mrežama, ali da se ne obazire previše na ono šta drugi pričaju o njemu.

- Ja sam dobijao i pretnje o tih ne znam kako da ih nazovem njenih fanova, sve sam to ostavio ispod slike, nisam ništa obrisao. Neka svi vide, ja ništa ne krijem - kazao je Tpalko u emisiji „Grand Magazin“.

Kurir.rs/Grandonline