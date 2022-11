"ON JE PSIHOPATA OD KOG NISAM MOGLA DA SE OTKAČIM"! Ivana Šašić BESNA, otkrila da li se bivšim mužem nije bila INTIMNA GODINAMA!

Bojan Boki Simić danas je ponovo pominjao svoju bivšu suprugu, pevačicu Ivanu Šašić, te je istakao da je voli kao ćerku, s ozbirom na to da su tako i živeli u braku, jer nisu imali s*ksualne odnose.

Povodom ove izjave oglasila se Ivana Šašić koja nije imala lepe reči za bivšeg partnera.

- Ju, sačuvaj me Bože, bolje i to nego kao majku. Pošto on voli te starije, edipovac. On je čovek koji ne može da živi bez svoje mame i očigledno traži starije devojke za partnerstvo. Kako je zavoleo ovu što me prevario sa njom kad je ona 14 godina starija od njega?

Ivana je istakla da je istina da dugo nisu bili intimni, ali da je zbog toga upravo Simić kriv.

- Sam je kriv, ja sa njim nisam dve godine, a on zna zašto. Meni je ogavno više da pričam. Ne bih davala nikakve izjave jer mu treba to zbog pitanja gledalaca, provalio je da jedino tako može da ostane tu. Njegov cilj je bio da me izrevoltira, da ja uđem, da on bude frajer, da bude cirkus, haos i da na kontu toga ostane što duže i zaradi neki novac. Ali od toga nema ništa, meni ne treba takva priča. On je psihopata od kog nisam mogla da se otkačim, od svih pretnji, uvreda, ponižavanja. Čekaj dok prezupči, pa krene u sukob sa nekim, čućete šta sve iz njegovih usta izlazi - rekla je Ivana i dodala:

- Mi dve godine ne živimo zajedno, bili smo samo na papiru zajedno. Ne može da priča o pet godina braka, kad je on otišao iz Šapca pre dve godine. Ja nisam mogla da ga se rešim od poruka, poziva, ucenjivanja, pretnji. On ovim samo traži način da me isprovocira. Neću ući u Zadrugu, meni to ne treba, da tamo pravimo cirkus - zaključila je pevačica.

