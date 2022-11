DE VINČA O NEREALNIM OČEKIVANJIMA DEVOJAKA! Obrazložila da je Miss Srbije uzor celoj naciji: Nama ne treba fiksirana lepota!

Vlasnica "Miss Yu" agencije pričala je o nerealnim mišljenjima Miss devojaka.

Naime, ona je spomenula i odgovornost koju imaju takve devojke, pa je za primer uzela Anju Radić.

Gošća "Pulsa Srbije", kod voditelja Ivana Gajića bila je Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica agencije "Miss Yu".

Ona se prvo osvrnula na nameštanje i institiranje moćnika da neka devojka pobedi u izboru za Miss, pa je i odgnonetnula takvu tvrdnju.

- Stalno je bilo toga, samo to insistiranje polako pada. Borim se protiv toga tvrdoglavo, ja sam prvi ženski ratni izveštač bivše Jugoslavije. Problem je u tome što nije samo formalna lepota važna kao što svi misle. Ona godinu dana predstavlja našu zemlju. Mi smo bili gosti na Maldivima, tu je biznis forum, ja sam govorila o knjizi koju sam napisala, a Anja je govorila o Srbiji, sve na engleskom jeziku. Bili smo kod predsednika parlamenta i kod bivšeg predsednika Maldiva, ona je svuda reprezentovala Srbiju, ja mislim da oni misle da je Srbije sunce - započela je de Vinča.

Potom je obrazložila teret odgovornosti koji mora da ispunjava Miss, kao i to da ona mora da bude uzor.

- Upoznajem na stotine devojaka, od tog broja prolaze 25, da bi 5 otpale i njih 20 je u finalu. Mi im dajemo stipendije za fakultetske studije, mi smo dali preko 400 stipendija i to je vrlo vredna stvar. Njihova nerealna očekivanja su to da misle da ne moraju da uče i da je sve gotova stvar, čak se i uvrede ako ne postanu prve. Mi biramo osobu koja ima razvojnu lepotu, a ne onu fiksiranu. Već jednu prirodnu lepotu koju možemo da razvijemo u našem pravcu. Taj pravac je prema uzoru, naša Anja ne sme da se drogira, pije, druži sa sumnjivim osobama, Miss Srbije to ne sme, mora da bude uzor u poštovanju i u ponašanju.

