MIS SRBIJE KAŽE DA JE BILA SPREMNA DA IZGUBI! Evo kako je odgovorila da li je najbitnija LEPOTA ILI NEŠTO DRUGO?

Ova zanosna lepotica dolazi iz Beograda i veruje da je njena misija promovisanje naše zemlje na najlepši način. Vredna, aktivna i profesionalna, naša najlepša devojka čeka decembar i izbor za mis sveta.

Anja Radić ima samo 21 godinu, a već nosi titulu najlepše devojke u Srbiji. Ona je prelepa brineta koja studira Fakultet za projektni i inovacioni menadžment i smatra da su znanje i obrazovanje neophodni za svakoga, pa i za misicu. Pošto se ove godine izbor za najlepšu Srpkinju iz epidemioloških razloga održao u Egiptu, uz pratilje Anelu Džanović i Anđelu Bucalo, dobila je priliku da sa velikim timom na dostojanstven način predstavi sve lepote svoje zemlje. Čeka je mnogo toga, ali je veliki borac za svoje snove.

Da li ste oduvek želeli da budete mis ili bilo šta što je u vezi s lepotom?

- Oduvek su me privlačili izbori lepote jer, kao sto naša Vesna de Vinča kaže, "lepota će spasti svet". Vrlo sam znatiželjna i upravo iz tog razloga sam odlučila da se prijavim. Lepota jeste ulazna karta, ali mis mora da bude kompletna osoba. Ona mora da postane uzor, da je vode visoki ciljevi i da promoviše prave vrednosti.

foto: Privatna Arhiva

Kako ste se ove godine prijavili za takmičenje?

- Prvi put sam se prijavila 2019. godine. Pobedila sam na polufinalnom takmičenju i samim tim se plasirala u top 20 i postala finalistkinja izbora za mis Srbije. Kroz pripreme i obuke sam shvatila svoje nedostatke, puno sam radila na sebi i uz zajednički trud i veru u sebe prijavila sam se opet 2021. godine. Rekla sam sebi da nema odustajanja. Kada sam došla u kompaniju da se prijavim po drugi put, prvo pitanje mojih mentora je bilo: "Anja, da li si spremna da izgubiš?" Ja sam na to odgovorila: "Spremna sam, ali sam još spremnija da se borim." Upravo to me je dovelo do ove pozicije.

Da li je vaša porodica srećna zbog vašeg uspeha? Ima li nekoga ko je posebno verovao u vas?

- Moram da priznam, kada je sve ovo počelo, meni su bili potrebni velika podrška i oslonac. Ja sam to pronašla u svojoj porodici i bližnjim osobama, koji su u svakom trenutku bili tu za mene i beskrajno sam im zahvalna na tome.

foto: Privatna Arhiva

Fakultetski ste obrazovani. Šta to govori o današnjim lepim devojkama, kakvi su njihovi ciljevi?

- Smatram da svaka devojka treba da stavi obrazovanje na prvo mesto jer upravo to kompletira njenu ličnost. Živimo u vremenu gde se akcenat stavlja na pogrešne stvari, mladi nemaju empatije niti želju za usavršavanjem, lepo ponašanje i kućno vaspitanje su postali prava retkost. Kako je naš veliki glumac Nebojša Glogovac govorio: "Dobrota je prezrena, odnosno obezvređena. Sve te uzvišene i neopipljive vrednosti ljudskog duha poput hrabrosti, poštenja, vernosti, bezuslovnog prijateljstva i ljubavi danas su ismejane i nisu popularne."

foto: Privatna Arhiva

Ove godine je takmičenje za mis Srbije održano u Egiptu, u Šarm el Šeiku. Zašto je odabrana baš ova destinacija?

- Nažalost, zbog epidemioloških mera, izbor za mis Srbije prvi put se održao van granica naše zemlje. S obzirom na situaciju koja nas je sve zadesila, smatram da je neverovatno što je kompanija "Mis Ju" uspela da odvede veliki tim koji broji 52 člana i organizuje dva velika događaja upravo u Egiptu: finale izbora za mis Srbije i Srpske dane mode u Egiptu. To je velika razmena turističkih potencijala jer smo predstavili deset gradova Srbije i deset znamenitosti Šarm el Šeika. Ja sam predstavljala našu prestonicu, u kojoj su snimljeni najčuveniji simboli Beograda, poput Narodnog muzeja, Hrama Svetog Save, Pobednika, Kalemegdanske tvrđave i drugih.

Kako je izgledalo nedelju dana priprema? Šta je sve čekalo devojke koje su učestvovale?

- Pripreme nisu nimalo lake. Obaveze kreću već u šest ujutru, sa jutarnjim treningom, jogom, taj-čijem i nastavljaju se raznovrsnim predavanjima kako o modi, tako i o životu. Sve to prate revije i snimanja. Mnogo mi je drago što smo, pored svih obaveza, uspeli da nađemo vremena i da posetimo neke znamenitosti Šarm el Šeika, poput crkve, muzeja, predivne predstave u delfinariji i što smo obogatili svoje znanje divnom kulturom Egipta.

foto: Privatna Arhiva

Šta vam je bilo najnapornije, a šta najlepše?

- Najteže mi je padao umor zbog snimanja i vežbanja, ali to je bilo manje važno jer sam pored svih obaveza sklopila čvrsta poznanstva i prijateljstva i uživala u lepoti Egipta.

Iako su utisci sveži, imate li mišljenje šta je najbitnije da bi se očarao žiri? Je li to samo lepota ili i neki iks faktor? - Najbitniji su energija i način na koji iznosite svoju lepotu. Mis mora da ima znanje o sportu, kulturi, istoriji i da je vode prave vrednosti, poput obrazovanja i humanosti. Ona mora da bude kompletan paket. Ono što mnogi ne shvataju jeste da je lepota relativna stvar. Za ovaj tip takmičenja bitan je i karakter i kakav ste čovek.

Da li je postojala kandidatkinja za koju ste vi lično smatrali da je favorit?

- Svaka devojka zrači na svoj način. Samim tim što su ušle u finale, sve su imale potencijal da pobede i ponesu titulu najlepše.

foto: Privatna Arhiva

Rekli ste da vas je pobeda šokirala. Kako su prisutni Egipćani i Srbi reagovali?

- Nažalost, zbog epidemioloških mera publika nije mogla da prisustvuje finalnom događaju u velikom broju.

Šta vas dalje čeka, osim takmičenja za mis sveta u decembru?

- Preda mnom je prvenstveno mnogo izazova. Potrudiću se da budem što bolji ambasador svoje zemlje u svetu i uzor mladim devojkama. Titulu smatram za odskočnu dasku jer imam tu čast da promovišem stvari u koje verujem i kojima se vodim celog života. Humanost je glavna misija, a nakon toga i predstavljanje srpske kulture i tradicije na takmičenju za mis sveta.

foto: Privatna Arhiva

S kime ćete da ga provedete Dan zaljubljenih? Ima li mesta za ljubav u vašem životu?

- Potreba svakog ljudskog bića jeste da voli i da bude voljen. Tome u čast, Dan zaljubljenih ću da provedem u krugu meni posebnih ljudi.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

Bonus video:

01:26 Vesna de Vinča u Pulsu Srbije otkrila da misica ima koronu