JEZIVA OBJAVA BIVŠEG ZADRUGARA! Preminula mu majka, a on joj dao obećanje: "Otići ću i ja sa ovog sveta, i to jako brzo..." FOTO

Bivši zadrugar Aleksandar Bogunović Zverka zabrinuo je javnost kada je na svom Instagram profilu podelio sliku sa majkom.

Naime, ona je preminula pre dva dana, a Zverka je sada otkrio koliko je bio vezan za majku, a onda i istakao da ne želi da živi na ovom svetu, ukoliko ona nije sa njim.

- Majko, otišla si prerano i duša mi se cepa ova dva dana od kada te nema više... Živim kao da sam mrtav, ovu tugu i bol ja ne mogu da uklonim i ne znam kako ću živeti bez tebe dalje. Bila si mi sve na svetu, voleo sam te više od sebe i svega, a sada te nema više - napisao je Zverka u okviru svog Insta storiju, pa dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Bolje da ne živim više ovako i znam da ćemo se uskoro videti ponovo, ja sam bez tebe mrtav čovek, a otići ću i ja sa ovog sveta i to jako brzo, to ti obećavam. Voli te beskrajno tvoj sin - napisao je on.

Bivši zadrugar je takođe otkrio i datum i vreme kada će njegova majka biti sahranjena:

- Ko smatra da mi je drug i pijatelj, doći će sutra na sahranu na Centralnom groblju Voždovac. Hvala... - dodao je Zverka.

