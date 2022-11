"NISU IMALI PARE ZA DEPOZIT, MLADA JE PILA ALKOHOL IAKO JE TRUDNA" Vlasnik restorana gde su manekeni pravili svadbu razvezao jezik

Svi pričaju o svadbi koju su napravili manekeni Karlo Švonja i Emilija Selaković, a koja je ostala neplaćena vlasniku restorana. On se sada oglasio i otkrio koliko je sve od samog početka bilo čudno.

Kako navodi Boško Bubanja, vlasnik restorana i predsednik udruženja Ivent industrije Srbije, mladenci su ostali dužni 15.000 evra za celokupan događaj.

Kako tvrdi Bubanja u emisiji "Novo jutro" na televiziji Pink od samog starta sve bilo vrlo sumnjivo, oni su naime, rezervisali salu a da je nisu ni pogledali, zatim, od planiranih 250 zvanica, pojavilo se svega 95 ljudi. Tortu od 1.500 evra, koju su mladenci poručili, nisu platili. Mlada je navodno bila trudna, i planirana je i ceremonija otkrivanja pola, da bi mlada na svadbi pila akohol sve vreme.

foto: Printscreen/Pink TV

- Preko 1700 događaja na godišnjem nivou organizujemo, sa velikim brojem ljudi, ali ovakvo nešto još uvek nije bilo - rekao je Bubanja.

Kako kaže, sitnijih slučajeva, gde neko bude uskraćen za neku naplatu, još je i bilo, ali dodaje da se u ovom obimu nikada nije dogodilo.

- Udruženje ivent industrije Srbije okuplja firme koje se bave organizacijom masovnih događaja na celoj teritoriji Srbije i imamo informacije sa terena - rekao je Bubanja.

- Mladenci su nas kontaktirali u septembru sa idejom da naprave svadbenu proslavu kod nas, tražili su prvi slobodan termin, koji je relativno blizu, pa su dobili oktobar. Oni nisu došli kod nas da se upoznamo, da pogledaju prostor, samo su rekli da žele tu da prave svadbu i da neće nigde drugde - rekao je Bubanja.

foto: Privatna Arhiva

- Oni su došli tek sredinom oktobra i rekli da ne mogu da prave 29. oktobra, da je mnogo blizu, da su mu blokirane kartice u Kini i pomerili su datum na 19. novembar. Tu se nismo puno zbunili. Prvi problem je bio kada su došli da potpišu ugovor i nisu hteli da plate depozit. Mi smo im rekli da ugovor ne može da se potpiše bez depozita, jer je to garancija određenog termina, pa kada budu hteli da ga plate, tada ćemo i potpisati ugovor - istakao je Boško Bubanja.

- Upatili su samo deo para, što smo im dozvolili jer smo im verovali da imaju novac na računima, koji su im navodno u inostranstvu, kao i da će nam sve isplatiti - rekao je Bubanja.

Na svadbi se prema njegovim rečima pojavilo oko 90 gostiju, dodaje da je sama atmosfera je bila nelagodna, nije bila uobičajena, ali da se time nisu bavili.

- Osetilo se da nema energije koju jedna svadba nosi sa sobom, ali se mi nismo posebno obazirali na to. Neobično je što je i mlada sve vreme pila alkohol, iako je navodno trudna. Pred kraj, kada je ostalo nekih 15 ljudi, mladoženja ih je pozvao da idu na svadbu na određeni splav - rekao je Bubanja.

- Mladoženja je njima obećao da će ih on voditi na splav, da on časti, da im ne trebaju pare. Oni odlaze u splav, mi završavamo naše poslove. Mladoženja je došao oko 2 i rekao koleginici da je na splavu nastao incident, da ga je mlada uhvatila navodno u nekim zagrljajima, i da mu je svašta rekla i da je on nju onda udario i tako dalje... - rekao je Bubanja.

- Goste su ostavili u nemilosti da plate taj račun na samom splavu - rekao je on.

Dodaje da je on objasnio šta se desilo i da je dalje pitanje šta će od toga svega biti. Kako kaže, posle par minuta sišao je iz sobe i rekao menadžerki: "Majo, mi smo opljačkani!"

foto: Privatna Arhiva

- Rekao je da su sve koverte po sobi razbacane i otvorene. Međutim, nije moglo da dođe do toga jer imaju kamere i niko nije mogao da uđe. Ujutru se pojavila i mlada koja kaže da zapravo želi da se razvede. Da je sve bila lažna priča da od toga nema ništa i da želi da se razvede - rekao je Bubanja.

- Odbijao je uporno da provuče tu njegovu "navodnu" kinesku karticu. Otac je uspeo da skupi 100.000 dinara, a onda mladoženja odlučuje da pozove kuma. Zatim se on raspitivao na koji drugi način može da nam plati, nudio je automobil i burme - rekao je Bubanja.

- U međuvremenu, mi smo ih proverili, i videli smo da na društvenim mrežama nema nigde ni jedna njihova zajednička slika. Ali ono što može da se vidi kako je mladoženja u junu 2021. zidao svoj prvi hotel u Hrvatskoj - rekao je Bubanja.

foto: Printscreen/Pink TV

Kako kaže, početkom 2022. godine, ponovo stavlja slike kako otvara lanac fast fudova, zatim agenciju za nekretnine u Kini. Kada su skroz prestali da se javljaju, kaže da su objavili njihove inicijale i da su tada počeli da im se javljaju i kolege, ali i familija.

- Neki su se javljali sa informacijama da su oni zapanjeni da on uopšte pravi svadbu jer je gej, i da to nije moguće. Znali su da tu nešto nije u redu, pa zato nisu ni došli. Određena rodbina iz Hrvatske rekla je da ga godinama nisu ni videli ni čuli, i onda im je bilo jako neobično da su ih zvali na svadbu - rekao je Bubanja gostujući na TV Pink.

Ispostavilo se da je u pitanju, kako kaže, svetski poznati maneken.

- Jedan prijatelj je rekao da su u ozbiljnim finansijsiskim problemima, pa su smislili da naprave svadbu sa minimalnim troškovima i da zarade na toj svadbi - rekao je on.

