"MISLIŠ DA SAM JA LUD? NAMERNO STE ME STAVILI PORED JOVANE!" Stefan Karić usred emisije ŽEŠĆE odbrusio voditeljki! BESAN

Stefan Karić bio je gost jedne emisije gde se posvađao sa voditeljkom i bivšom cimerkom u rijalitiju Sanjom Stanković.

Stefan je na samom početku govorio o vezi Sanje Grujić i Marka Stefanovića, a onda se naljutio.

foto: Printscreen/Red TV

- Iskreno ne znam je kao agresivnu devojku. Mislim da je to uradila, zato što je ranije gledala rijaliti i misli da je zanimljivo. Njoj se stvarno sviđa ovaj dečko, nije u lažnoj vezi sa njim, ali ove njene reakcije... U pogrešnom pravcu ide ta veza - rekao je Stefan u emisiji "REDaljka".

- To sam baš htela da te pitam, pošto si imao turbulentne veze i Marko je u svađama Sanji svašta pričao i ti si svojim izabranicama isto to govorio. U kom pravcu ide takva veza? - upitala je Sanja.

foto: Printscreen/Red TV

- Nikada nisam doživeo da me devojka udari, nisam imao agresivne devojke. Možda to nisam budio u njima - rekao je Stefan.

- Je li to normalno kada se posvađate da govorite tako gnusne stvari? Ti si gost, ti si došao ovde da odgovaraš a ne ja. Ne možeš za devojku da kažeš da je ''k'', a posle se pomiriš sa njom - rekla je Sanja.

- To je u afektu rečeno. Ja sam ku*vom nikada ne bi bio da znam da je to. Jednoj devojci sam to rekao, pa će mi se to sad stalno napijati na nos - kazao je Stefan, pa se nadovezao:

- To što sam ja tvoj gost, nemoj da me podbadaš.

foto: Printscreen/Red TV

- Ti si unutra radio neke stvari. Kada god sam ti nešto rekla, gledao si to kao napad. Pitam te najnormalnije, njihova veza je slična tvojima - kazala je Sanja.

- Ja sam izgovarao i svi smo. Nije slična ni sa jednom koja je unutra. I ova devojka je sela pored mene, Jovana. Ti misliš da sam ja lud što je ona Jovana, što sam ja seo pored nje? - rekao je Stefan.

