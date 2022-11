"OŽENJEN JE, OČEKUJE DETE, NE BIH VIŠE O NJEMU" Ana Kokić o bivšem mužu Rađenu, pa otkriva zbog čega nema DEČKA!

Pevačica Ana Kokić priznala je da nema jače polovine, pa je otkrila zbog čega je to tako.

Ona je otkrila da je "mrzi" da upoznaje muškarce.

foto: Damir Dervišagić

- Mrzi me da imam nekog. Stvarno ne mogu. Baš me mrzi da upoznam nekog, pa da li ste jedno za drugo, da li odgovarate, da li ovo, da li ono... Nemam ni vremena ni živaca - kaže Ana Kokić.

Na pitanje da li će biti stroga tašta, s obzirom na to da ima dve ćerke, Ana je odgovorila:

- Joj ne znam, to je tako daleko. Ne mogu još da razmišljam o tome jer još uvek razmišljam kakva sam majka. Jednog dana kada porastu i postanu svoji ljudi, pokazaće se da li sam bila dobar roditelj. Razmišljam o tome da budem što bolja i da kroz priču sa njima pripremim ih za taj samostalni život, jer sam svesna da će jednog dana to doći.

foto: Printscreen/Instagram

Ana ističe da se trudi da ne pritiska ćerke jer zna da su u periodu kada im to nije potrebno.

- Znam da decu ume da “smara” neka naširoko i nadugačka priča. Trudim se da sve što kažem bude u nekoliko minuta, konkretno i jasno, da bude približno njihovim godinama kako bi mogle da razumeju - kaže Kokićeva za koju još nije vreme da je ćerke prate na nastupe koji su u noćnim klubovima pa će tako Novu godinu dočekati odvojeno.

- Nisu mi još ništa rekle. Mada su u jednom trenutku pomenule da bi volele da idu sa mnom. Iskreno, mislim da je još rano. Nisu mi pominjale da li će negde ići. Mislim da će ostati kod kuće.

Prema njenim rečima zadovoljna je godinom koja je za nama, te da je posle epidemije korona virusa naučila da ceni kada ima puno posla.

- Jesam, možda čak i više nego što sam poželela. Imam puno želja za sledeću godinu, nadam se da ći ih ispuniti - naglasila je Ana i dodala:

- Ne kukam više kada imam puno posla, ne kažem više: “Jao da mi je da se odmorim malo”. Sad samo kažem sebi idi radi i sve super, samo kad ne moram da sedim kod kuće mesecima. Promenila sam i totalno odnos prema hrani i tim stvarima koje mogu da utiču na jačanje prirodnog imuniteta kako bih pokušala što više da se zaštitim.

Kokićeva naglašava da ne voli kućne poslove pa joj tako nastupi dođu kao lek.

- Nisam umorna, naprotiv ovi nastupi mi dođu kao neki relaks da kažem. Nisam neki ljubitelj svakodnevnih obaveza, usisavanja i pranja sudova, tako da mi ovo dođe da se malo opustim - kaže Ana koja uprkos svemu ipak nikada ne uzima kućnu pomoćnicu.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne baš, jer mislim da pored nas tri u kući bi bilo bahato da uzmem i pomoć.

Slobodno vreme ne voli da provodi u šopingu i prirodi već kod kuće.

- Legnem i odmaram, pogledam neki film ili čitam knjigu. Važno mi je da sam u ležećem položaju i da mogu da ne razmišljam o nekim drugim stvarima nego da se opustim skroz - kaže Ana koja je pratila utakmicu naših “Orlova” u Kataru:

- Gledala sam utakmicu. Mislim da je ovo bio prvi put da sam gledala utakmicu od početka do kraja. Ispratim kada igra naša reprezentacija jer mislim da je to i dužnost svakog građanina, da podrži te momke i devojke koji nas predstavljaju u najlepšem mogućem svetlu u svetu. To je najmanje što možemo da učinimo za njih.

foto: Nemanja Nikolić

Ana je prokomentarisala bivšeg supruga Nikolu Rađena i njegovu nedavnu svadbu.

- Mislim da je zaista bespotrebno više pominjati nas dvoje u bilo kakvom kontekstu. Mi smo roditelji našim devojčicama i to je sve. On je sada ipak oženjen i očekuje dete. Želim da ispoštujem njegovu suprugu i njega i da ne pričam o njemu više - rekla je Ana.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ona nije želela da otkrije da li su njene naslednice, koje ima iz braka sa Rađenom, uzbuđene jer će dobiti brata.

- Rekla bih da to morate njih dve da pitate, ali ne mogu jer nisu javne ličnosti, ne pričaju i ne pojavljuju se nigde - istakla je Ana.

Kurir.rs/Blic