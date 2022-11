SVEKRVA ZA PRIMER! Ana Bekuta POKLONILA BIVŠOJ SNAJKI KUĆU u Zemunu! Evo kako se pevačica slaže sa nekadašnjom ženom svog sina!

Ana Bekuta je svekrva za primer! Muzička zvezda je bivšoj snajki Jeleni Konotar poklonila kuću u kojoj živi sa ćerkom i sinom. Kako Kurir saznaje, pevačicin sin Igor Polić se iselio iz porodičnog doma nakon razvoda, pa je Ana odlučila da ta nekretnina ostane majci njenih unuka, s kojima i dan-danas gaji sjajne odnose.

Ona je uvek otvoreno pokazivala da joj je porodica na prvom mestu, a u svim važnim situacijama je uz sina, bivšu snaju i njihove naslednike, kao što su i oni uz nju.

foto: Damir Dervišagić

- Bekuta je na sve načine pokušavala da pomiri snajku i sina, ali joj to, nažalost, nije pošlo za rukom. Oboje su odlučili da je za njih najbolje da se rastanu, iako je ona bila protiv toga. Ana je na kraju prihvatila njihovu odluku i nastojala je da im pomogne koliko god je mogla. Ona Jelenu obožava, a ta ljubav i pažnja su joj i uzvraćeni. Njih dve se od prvog dana odlično slažu. Koliko ceni bivšu snajku, najbolje govori to što joj je ostavila kuću da u njoj živi. Bekuta Jelenu gleda kao svoju ćerku, a njihov odnos pun je ljubavi i poštovanja. Malo je takvih odnosa između svekrve i snajke, naročito kada snajka postane bivša - priča naš izvor blizak pevačici.

foto: Pritnscreen

Prema njegovim rečima, Anin sin i snajka su neko vreme imali turbulentan odnos, a danas se odlično slažu.

- Bilo je teško, ali se rešilo. Nekad je dobar razvod bolji od lošeg braka i to se pokazalo u slučaju Aninog sina i bivše snajke. Sada je njihov odnos stabilan, a Ana je u stalnom kontaktu s Jelenom i viđaju se kad god joj to obaveze dozvole. Ona je majka njenih unuka, koje pevačica obožava, i to joj je najvažnije. Kuću joj je ostavila od srca, a kao što znate, Bekutu unuci obožavaju. I jedno i drugo su izuzetno vezani za pevačicu - priča naš sagovornik i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Ana i dalje drži sve konce u rukama i maksimalno se trudi da im pomogne u svim trenucima. Sećam se da je bila neka bura u porodici koju je Ana uspešno rešila. Nakon što su se strasti smirile i par se pomirio, Igor je shvatio da je njegova majka bila u pravu. Danas joj je zahvalan na svemu što je učinila za njega, a Jelena joj je pravi prijatelj i neko s kim uvek može da popriča - završava naš sagovornik. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Bekutom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Bekuta o Mrkinom testamentu Zaradila sam više od Milutina, ono što je imao, ostalo je njegovoj zakonitoj naslednici Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama i objasnila situaciju u vezi sa imovinom koja je ostala nakon smrti njenog partnera Milutina Mrkonjića Mrke. foto: Printscreen - Dok mi se u poslednjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega, i s njim i nakon njega. Ono što je Milutin imao, ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina, trebala mi je samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života - napisala je Bekuta i nastavila: - Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same. Tako je slađe - napisala je Ana. foto: Kurir