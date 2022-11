"MORAMO 12 PUTA DNEVNO DA ZAGRLIMO I POLJUBIMO NEKOG DA BI BILI SREĆNI!" Ruška Jakić o emocijama: Oprostite svetu što nije savršen

Voditeljka Ruška Jakić pričala je o ljudskim emocijama i kako je danas sve zastupljenije biti ravnodušan.

Ona je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića pričala o njenoj poruci koju govori svom gledalištu, kao i to da suzbijanje osećanja utiče na mentalni sklop osobe.

foto: Kurir televizija

- Čovek treba da plače, mene kad neko to pita, ja mu kažem naravno. Suze su reka života. Ako se suzdržavaš, ako u sebi to doživljavaš, to ti se odražava na tvoj mentalni sklop. Čovek bi trebalo da poseduje emocije, a u današnjici se dešava to da tonemo i postajemo ravnodušni. Ja kad se obraćam mom gledalištu na televiziji, prvo im kažem: Nasmešite se, oprostite i životu i svetu što nije savršen, pokažite zubiće - rekla je Ruška, pa nastavila:

- Zaboravili smo da se osmehujemo, rukujemo i pozdravljamo. Hormon sreće se luči tako što moraš 12 puta da se sa nekim poljubiš ili zagrliš. Toliko nam je malo potrebno da budemo srećni.

