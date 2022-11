VELIKA ISPOVEST DARKA LAZIĆA: "Glava mi je bila U TORBI, probao sam SVE I SVAŠTA!" Jedva se IŠČUPAO IZ KANDŽI POROKA

Pevač Darko Lazić je u ispovesti rešio da progovori o tome šta ga je navelo da ostavi poroke i da se smiri, pa se prisetio situacije kada je pre samo nekoliko godina umeo za noć da prokocka stan.

- Non-stop ljudi hoće da mi nakače probleme i skandale na vrat, a ja sam se umorio od demantovanja. Poslednji u nizu bio je onaj za dugovanja. Nikada nisam uzimao unapred novac za neku tezgu. I da se desilo, kao što pričaju, da sam uzeo novac unapred i da se nisam pojavio, vratio bih odmah sutradan. Pare uvek dobijem kad se tezga završi. Imao sam zdravstvenih problema, ne znam ko je čovek koji mi smešta. Pošaljite ga slobodno kod mene, pa ćemo da vidimo šta se dešava. Iza mene stoji ozbiljna firma, mi smo profesionalci i ne dopuštamo da se takve stvari dešavaju - priča Darko i nastavlja:

- Što se kockanja tiče, taj porok više nemam. Ranije sam znao noć da provedem u kazinu i prokockam stan! Pričam o periodu kad sam bio mnogo mlađi i kada sam bio navučen. Nisam morao na profesionalno odvikavanje, ali dugo mi je trebalo da shvatim da to tera u propast. Teško je to odjednom preseći, treba da budeš baš karakter za te stvari. Mogao si da izgubiš, pa tek onda da shvatiš da može da se živi i bez kocke.

Lazić priča da, uprkos kocki, nije ostao bez nekretnina, već je odlazak u kazino počeo nakon što se stambeno obezbedio.

- Obezbeđen sam što se nekretnina tiče, imam ih nekoliko uz Beogradu, ali tamo ne želim da živim. Dovoljno zarađujem otkako sam počeo da se bavim ovim poslom, tako da sam tu svoj čovek. Imam dve kuće u Brestaču, nekretnine u Beogradu. Poroci i raskalašan život su iza mene. Posle tridesete se čovek nekako sam smiri i mislim da polako ulazim u tu fazu. Sve sam probao, stavljao glavu u torbu, pio, uzimao svašta, ali sad se okrećem miru i porodičnom životu. Mislim da se i na meni vidi razlika. Otkako sam s Kaćom, ne pamtim kad sam se negde zapio do jutra u kafani. Sad mi je najlepše da zajedno naručimo hranu i pustimo neki film da gledamo. Još je lepše kad mi dođu klinci, pa zajedno uživamo - rekao je pevač.

Darko kaže da će Kaću da iznenadi kupovinom luksuznog stana u Novom Sad da bi se što pre skućili jer sada žive pod kirijom pošto ne žele ni u Beograd ni u Brestač.

- Cilj mi je da s Kaćom počnem od nule, da sagradimo nešto svoje i mislim da je to, zasad, u Novom Sadu. Neću da se vraćam na mesta koja me podsećaju na bivše i slično. Niko ne zna da ja već planiram Kaću da iznenadim stanom. To će biti moj poklon za nju. Sad čekamo da se zgrada završi. Tu ćemo da se skućimo. Nisam hteo da živimo u stanu od 50 kvadrata. Ovo što uzimam sad košta celo bogatstvo, imaćemo preko 100 kvadrata - priča Darko i dodaje:

- Kad mi dođu deca, Kaća se prema njima ponaša kao da im je druga majka. Njena sestra ima dvoje dece, majka joj je vaspitačica i zna sa decom. Moju čuva kad dođu, a imaćemo, nadam se, jednog dana i svoju. Ona sad brak zamišlja samo sa mnom. Katarina se u kuhinji snalazi kao da se tamo rodila! Ona mi sad mesi slavski kolač, sve zna da sprema, a ljudi misle da je još jedna fitnes instruktorka koja nema pojma o životu. Imaju predrasude svi prema nama, ali uverićemo ih sve da su stvari drugačije.

Znam da nam se smeju iza leđa

Pevač kaže da niko ne veruje da će da mu uspe veza s Katarinom jer su navikli da devojke menja kao čarape.

- Kaća uvek priča da se ništa nije promenilo među nama otkad smo se upoznali. Mi se poznajemo više od 10 godina, naše porodice se znaju i između nas su uvek postojale simpatije. Mi smo davno bili u vezi, sada smo samo posle toliko vremena sve obnovili. Oboje smo razvedeni, pa smo svojoj ljubavi rešili ponovo da damo šansu. Vidim da mi se sada smeju iza leđa i pričaju da ovo s Kaćom neće da traje. Pričaju da je ona meni samo još jedna u nizu, ali pokazaću da to nije istina. Mogu da se smeju do sutra, ja znam da je došlo naše vreme!

Kaća: Mojima ne smetaju Darkovi poroci

Darkova devojka Katarina kaže da cela njena porodica voli Darka, te i da joj nikada nisu rekli da se skloni od njega jer je poročan.

- Moji Darka poznaju 13 godina i nikad nisu bili protiv toga da se viđamo. On ima više vrlina nego mana, ali nikad se nišu mešali u moj izbor. Podržavaju nas u svakom smislu i mislim da je to jedino važno. Darko se jeste promenio, to vidim na njemu i drago mi je zbog toga. On je dolazio kod nas tada, spavao je, jeli smo zajedno, provodili po ceo dan. Ja se slažem s njegovom decom kao da su moja. Nema razloga da bude drugačije - rekla je fitnes instruktorka.

