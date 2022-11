"PEVAČICE SE ŠVALERIŠU KOD MENE U KAFANI!" Era Ojdanić progovorio o TAJNAMA NA ESTRADI, mnogima neće biti SVEJEDNO nakon OVIH REČI

Folk pevač Era Ojdanić progovorio je o temi koja je na estradi jedna od najstrože čuvanih tajni i priznao da je koleginicama često služio kao paravan za ljubavne prevare.

Naime, on je otkrio da se pevačice švalerišu kod njega u kafani, a da ih on ni mrtav ne bi odao muževima jer su one njegove drugarice.

foto: Printscreen/Grandonline

- Kod mene u kafani sam pokrivao koleginice koje su varale svoje muževe. Dolazile su sa švalerima, ćutao sam o tome uvek jer smo bili u prijateljskim odnosima. Ja sam im bio sigurna luka, znale su da ću da pokrijem. Šta se mene tiče što varaju muževe. Nisam drug s njima, nego sa pevačicama - ispričao je Era iskreno za Srpski telegraf, te naglasio da može da govori o tuđim preljubama, ali nikada ne bi ni pred kim odao njihova imena:

- Zbog toga decenijama imam prijateljstva koja traju na estradi. Nema zle krvi, a nađite mi neku koja će da me popljuje i kaže jednu ružnu reč za mene. Kroz moju kafanu je prošlo priča i priča, isto kao i kod Zorice Marković svojevremeno. Kod mene dolaze ljudi na prenoćište, nikad se nisam bavio tim poslom u smislu podvođenja i sličnih stvari. Ja sam domaćin čovek i moj objekat za smeštaj je čist.

foto: Printscreen/Premijera

Ojdanić priznaje da su mnogi hteli da ga uvuku u kontekst s najstarijim zanatom, ali on s tim nema veze.

- Više puta su pokušavali da mi nameste nešto vezano za prostituciju, ali ništa nisu našli. Znači da bih dosad pao da se nešto dešava - kaže folker i zaključuje:

foto: Kurir televizija

- Ako neko dođe sa švalerom jer ne smeju da se viđaju po Beogradu, to je druga stvar! Ja za to ne moram niti treba da odgovaram. Mada, slabije sada ima toga. Ovi mlađi se sastaju po hotelima i gde god stignu, više se i ne kriju, pa ne dolaze u kafane van grada.

foto: Kurir teleivizija

Vremešni folker je i o svojoj intimi uvek otvoreno govorio, pa ne krije da je u životu probao sve.

- Tako sam okusio i s*ks s muškarcima. Probao sam, ali sam bio tobdžija. Bitno je da u takvom odnosu budete tobdžija, a ne furundžija. Da vi je*ete, a ne da budete je*ani - pričao je Era svojevremeno, ali je ipak priznao da mu više prijaju odnosi s nežnijim polom:

- Ekstra je s*ks s muškarcima, ali je sa ženom ipak bolje. Ženu ništa ne može da zameni!

