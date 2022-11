"SMUČILO MI SE DA PRIČAM O ZLATANU IBRAHIMOVIĆU" Šok izjava Nade Topčagić, OVAKAV ODGOVOR niko nije očekivao od nje!

Pre nekoliko godina viralan je postao snimak na kome Zlatan Ibrahimović slavi pobedu svog tima uz pesmu "Jutro je" Nade Topčagić.

Nakon saznanja da je početkom prošle godine slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović na scenu najvećeg italijanskog festivala Sanremo izašao uz uvodne taktove pesme "Jutro je", Nada Topčagić nije mogla da dođe sebi.

foto: Printscreen/ Instagram Zlatan Ibrahimovic

Od tada njeno ime često je usko povezano sa njegovim, a popularna pevačica bila je i specijalni gost na njegovoj rođendanskoj žurki prošle godine, gde je imala prilike i da uživo Zlatanu otpeva njegovu omiljenu pesmu.

foto: Printscreen/Novo Jutro

Pevačica i fudbaler postali su i prijatelji, a Nada je sada otkrila da je svi toliko saleću sa pitanjima o proslavljenom fudbaleru, da joj više nije ni prijatno da govori o njemu.

- Toliko ima fudbalera, ali zbog svoje harizme Zlatan Ibrahimović je toliko popularan, mene samo pitaju kakav je on gde god odem, više mi se smučilo da odgovaram na ta pitanja. Svi me saleću sa tim kakav je on i žene i muškarci, deca - otkrila je pevačica za "Prvu".

