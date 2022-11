"NENAD SE PROTIVIO DA SNIMI DUET SA MNOM" Rada Manojlović otkrila celu istinu o saradnji sa bratom: Jedino OVO nije LAŽ! (FOTO)

Pevačica Rada Manojlović otkrila je zbog čega se priča da nije želela da snimi duet sa bratom Nenadom.

Rada je progovorila o svom bratu i istakla da je čista glupost da nije želela da sarađuje sa njim.

"To je takva glupost da nema dalje. Čak sam i intervju dala u kome sam rekla da se čoveku nije svidela pesma koju sam mu ponudila jednostavno. Toliko svedoka imam za to, od samog Nenada preko saradnika, do svih poznanika i fanova kojima sam puštala pesmu (ima tome pet godina sigurno)… I da, nikad Nenad nije navaljivao, čak se i protivio tome da snimi duet sa mnom da ga ne bi prozivali da je "uspeo preko sestre". To je bila neka njegova filozofija koju nisam uspela da mu izbijem iz glave i na kraju sam poštovala", pisala je Rada na Tviteru, pa dodala:

"Plus mu se nije ni svidela pesma koju sam mu nudila, ali baš dugo nudila za koju sam verovala da je brutalan hit narodnjak. Od svega je jedino istina da jeste teško naći duet za brata i sestru, koji ce tekstualno nama da priliči, a i da se pronađe publika u njoj. Za ovu je šteta jer ima sve, ali na kraju ću je snimiti sama."

