NATAŠA DNK OJADILA SARADNIKE ZA 700.000?! Voditeljku jure da ih ISPLATI, hoće na SUD, a evo kako je ona reagovala na celu DRAMU!

Glumica i bivša voditeljka Nataša Aksentijević u dugovima je navodno zbog serije koju je snimila, a samo SKC Obrenovac ostala je dužna više 2.500 evra, dok suma za koju je ojadila ostatak ekipe navodno doseže čak do 700.000 dinara.

Navodno, tu su i ostali ljudi koji nisu isplaćeni, a koji su radili na njenom projektu. Iako je bio dogovor da nakon završenog snimanja sve isplati, voditeljka nije ni slutila da će naići na velike probleme, pa se već godinu dana bori s tim i grca u dugovima.

Naime, prema tvrdnjama njenih saradnika, piše Republika.rs, koje je oštetila, Nataša je u Obrenovcu snimala seriju za jednu nacionalnu televiziju, ali nakon završenog snimanja nije uspela da proda projekat. Ostala je dužna za iznajmljene lokacije prostorija SKC Obrenovac, ali i mnogim ljudima koji su radili na samoj seriji. Direktor SKC Obrenovac Dušan Mitrović potvrdio je saznanja, pa je za Republiku priznao da je istina da im Nataša duguje određenu sumu novca.

- Duguje veliku sumu novca i to je to, ništa više ne bih mogao da vam kažem - potvrdio je Mitrović za naš list, ali nije želeo da detaljiše.

Nakon njega javio se bivši direktor SKC Obrenovac, budući da je on s Natašom pregovarao dok je bio na toj funkciji. On je detaljno otkrio o čemu se radi i koliko Aksentijevićka duguje.

- Nataša duguje 240.000 po ugovoru, koliki je bio ugovor za mesec dana zakupa, ali ona je imala problem s naručiocem projekta, jednom televizijom, koji nije ispoštovao ugovor s njom još uvek i onda ona nije mogla da ispoštuje dobar deo ugovora s ljudima koji ima. Poznajem je i ne verujem da postoji bio koji razlog da ona to ne ispuni kada bude njen ugovor ispoštovan. Ja sam izdao prostor da ona snima seriju, upućen sam u celu priču i znam da naručilac posla nije ispunio ugovor i da se ona rve s njim da bi isplatila ljude na kašičicu. Nikakva tužba ne postoji. Pravna služba će obračunati kamatu i koliko tačno Nataša duguje za ovaj period koji je čekamo - rekao je Jegorović, bivši direktor SKC Obrenovac.

Pored njih, nekoliko saradnika koji su s Natašom radili na seriji i koji žele da ostanu anonimni zbog toga što se još nadaju da će uspeti da na lep način od voditeljke i glumice izvuku pare, tvrde da je ukupan iznos koji ona za ovaj projekat duguje mnogo veći.

- Kad se sve sabere, ona je ojadila sve nas za oko 700.000 dinara, počevši od svakog pojedinačno do prostora koji je zakupljivala. Mi se još nadamo da će nas isplatiti, u suprotnom, ne preostaje nam ništa drugo nego da svoj novac naplatimo sudskim putem - otkriva jedan od članova Natašine ekipe.

Nataša je prvo potvrdila saznanja, ali se požalila na naručioca projekta koji, navodno, nju nije ispoštovao, te je ona, kako tvrdi, zbog njega upala u dugove. Prema njenim rečima, čim budu nju isplatili, ona će rado isplatiti dug koji ima prema SKC Obrenovac.

- Istina je, ali oni su upućeni kada će taj novac biti isplaćen i da ja čekam poručioca posla. Niko mi nije pretio tužbom, sve je u skladu s ugovorima koje mi imamo i ne radi se o velikoj sumi novca. Ja ne bih pričala jer mislim da je to sve u najboljem redu, postoje ljudi koji su nezadovoljni načinom na koji su radili posao, to razumem. Neophodno je da se ispune sve strane ugovora da bi ugovor bio ispoštovan. To da ne želim da ispunim dugovanja, jesu budalaštine. Ne postoji nikakva namera da se bilo ko ošteti, tako da mislim da je apsolutno sve u najboljem redu - kaže Aksentijevićka.

