"BILA SAM ŽRTVA CRNE MAGIJE, UŠIVALI SU MI U KAPUT DOK SAM BILA TRUDNA" Jovana načela bolnu temu, zbog ovog je koleginice PREZIRU

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je pred kamerama da je bilo koleginica koje su joj podmetale.

Jovana nije želela da navede kolegice koje je mrze, ali je objasnila zbog čega se to dešava.

foto: Printscreen/Amidži šou

"Neću reći ima i prezime, ima ih mnogo više od njega. Ne mogu reći da me preziru, ali ljudi ne vole one koji im pomažu. Morate da birate one kojima pomažete jer će vam najčešće zabiti nož u leđa. Svaka kojoj sam pomogla i ne može da dominira me prezire", kaže Jovana u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Amidži šou

Kada je reč o crnoj magiji, Jovana se i sa tim susrela.

"Ja sam bila najveća žrtva crne magije. Nalazila sam svašta. U drugom stanju su mi prišivali u kaput, ali i to sam preživela, samo sam ojačala i ovde sam", rekla je voditeljka.

