"MAJI SE NEĆU NI JAVITI KAD UĐEM, NJU I BILALA MOGU DA ZAVRTIM" Filip Car bez dlake na jeziku pred ulazak u rijaliti: Biće HAOS!

Filip Car večeras ulazi u rijaliti "Zadruga 6", a progovorio je o bivšoj devojci Maji Marinković.

On je odmah istakao da se Maji neće ni javiti kada uđe.

- Maji se neću javiti kad uđem... Svi su svesni da mogu da zavrtim i Maju i Bilala za 20 minuta kao džojstik! Neću to uraditi, ali čim me vide na vratima biće haos... Shvatiće odmah da me ne zanimaju, nisu moja interesna svera. Nisam željan te priče. Emocija više nema - kaže Filip Car.

- Radim kako mi srce kaže, ja sve radim tako. Aleksandra je favorit, koliko god da se nešto priča i piše o njoj... Bilal me nije spasao, ja sam se spasao mnogo pre nega! Drago mi je da je Maja zauzeta, neću dozvoliti sebi sa njom ni neki kontakt, samo za crnim stolom - otkrio je Car šta je obećao sebi.

