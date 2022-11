CEO STUDIO U ŠOKU! JOVANA PRIZNALA KADA JE IZGUBILA NEVINOST: Nemam čega da se stidim, taj dečko je bio i ostao GOSPODIN I KRALJ!

Voditeljka Jovana Jeremić odgovorila je na škakljivo pitanje na koje se mnogi ne bi usudili.

Jovanu su pitali kada je izgubila nevinost zbog čega je nastao pravi šok u studiju. Gosti nisu mogli da veruju šta čuju, pa su je nekoliko puta pitali da li je to prava istina.

foto: Printscreen/Amidži šou

"Kada si izgubila nevinost?", pitao je voditelj u emisiji "Ami Dži šou".

"Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega", rekla je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.

