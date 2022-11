"DOŽIVEĆU STRES KAD JE VIDIM U SUDNICI BEZ FOTOŠOPA!" Saša Vidić zbog UVREDA tuži Daru Bubamaru, nazvala ga NARKOMANOM

Saša Vidić rešio je da presavije tabak i tuži Daru Bubamaru nakon skandaloznih uvreda koje je na njegov račun uputila prošle nedelje na Instagramu.

Pevačica je žestoko izvređala modnog kreatora, nakon što je on bez dlake na jeziku prokomentarisao prekid prijateljstva između nje i Jelene Karleuše. Ona je tada njemu odgovorila, pa joj je Vidić u izjavi za Kurir u svom stilu uzvratio, ali strasti se ni nakon toga očigledno nisu smirile.

Saša nam je objasnio zbog čega je odlučio da tuži Daru.

- Pošto Radojka kaže da ima lovu, dao sam punomoćje svojoj advokatici da se pozabavi celim ovim slučajem, pa će sve svoje uvrede morati i da dokaže. Ja nju nisam dirao u onom smislu kako je ona mene napala. To što ona radi i šta priča i kako se ponaša, to je evidentno kurvanjski. To svi znaju, nije to ništa novo. Ona je pokazivala p*čku na Instagramu. To su defakto činjenice, a ovo što je napisala za mene, to će morati da dokaže na sudu ili da plati za laži i klevetu. Nisam bio ni strog kad sam je komentarisao kako umem da budem, a sad se ona nešto buni i vređa. Moraću da je vidim uživo na sudu bez filtera i fotošopa, samo mi je to stres. Katastrofa - poručio je Vidić.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s pevačicom, ali je njen broj telefona bio nedostupan.

Podsetimo, Dara je na Instagramu, uz Sašin snimak iz gradskog prevoza, nekadašnjem saradniku i prijatelju poručila sledeće:

- Ovo raspalo, smrdljivo g*vno mene spominje! Molim komunalnu inspekciju da ovo trulo g*vno izbace iz trolejbusa! Ovako izgleda raspala drogirana tetka, koja je krenula u javni WC da traži ljubav svog života! Dužna, ružna, predozirana i tužna, svima poznata kao Vidićka propala sidašica! Ovako završavaju osobe koje sopstvena zloba upropasti - napisala je besna Dara, da bi posle nekoliko sati sporni snimak i uvrede izbrisala, a zatim snimak ponovo postavila pa napisala: - Kreatorka na kineske baterije ljulja se u busu. Ne znam da li igra uz neku lošu muziku ili je roba loša. Jadno je da ovakav drogirani neradnik komentariše zvezde. Vidićka, propala sidašice, hitno na lečenje u Crnu reku, pa da lopata odradi svoje - poručila mu je Bubamara, na šta joj je Vidić odgovorio u svom stilu:

- Opet Radojka! Ja da želim da se bavim stočarstvom, imao bih neku farmu i valjao bi se u g*vnima kao ona, koja je sva u fejku. Nek se vrati u kokošinjac pod hitno! Fejk Radojka može, na primer, malo da se leči. Nema razloga toliko da se ljuti, jer nisam uopšte preterao kako bih ja umeo i mogao. Bolje da ja ne govorim šta znam o toj ženi kojoj su fejk "luj viton" torbe i kofere zaplenili na aerodromu, pa je nosila stvari u u crnim džakovima kući - poručio joj je kreator.

