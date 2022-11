PEVAČICA TRPELA TORTURU OD MUŽA I IZNELA DETALJE: Takmiči se u Nikad nije kasno, a zbog muzike je imala velike PROBLEME

Takmičarka "Nikad nije kasno" Jelena Kovačević (55) prijavila se za muzičko takmičenje, a kao glavni motiv za to navela je veliku ljubav i strast prema muzici.

Ona je istakla da želi da ostvari snove iz mladosti, a isto tako želi da njena deca budu ponosna na nju.

Jelena se pevanjem bavi godinama unazad, po zanimanju je veterinarka, a pored toga radila je i u restoranu, ali i druge poslove. Ona je ispričala svoju tešku životnu priču i navela da je pretrpela psihičku torturu od bivšeg supruga, sa kojim ima dvoje dece.

- U braku je bilo dosta problema i svađe, moj suprug nije bio saglasan da se bavim muzikom. Kad sam videla da pravi problem rekla sam sebi da je bolje da se rastanemo, pa da živim u miru - objasnila je takmičarka "Nikad nije kasno", pa dodala:

- Bolje nego da zajedno živimo i jedemo hleb, pa da mi sve to na nos izađe. Bilo mi je baš užasno u braku, ne mogu to da opišem. Nisam to mogla da izdržim. Sa jedne strane morala sam sve to da napustim i da odem kod svojih u Žabalj - rekla je ona.

Iako je imala negativna iskustva u braku, Jelena i dalje verje u ljubav i priželjkuje da stane na ludi kamen.

- Volela bih da upoznam nekog finog čoveka koji ima dušu i da me razume, pa da se i ja opet udam. Bila sam dugo sama, ali i ako se ne udam dobro mi je i pored moje dece, zadovoljna sam. Volela bih da mi se na kraju ostvari ta moja želja da uspem, u ovim mojim godinama. Moja deca bi bila zadovoljna, a meni bi se ostvario taj neki cilj za koji nikad nije kasno - zaključila je.

