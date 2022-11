MUVALI SU ME REPREZENTATIVCI, PISALI SU MI PREKO MREŽA! Afrika progovorila o fudbalerima:"Treba tako NAPADNI da budu na terenu"

Sandra Afrika važi za jednu od zgodnijih pevačica na estradi, zbog čega ima veliki broj udvarača. Njen inboks prepun je poruka od strane njenih fanova, ali i javnih ličnosti i sportista.

Pevačicu se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa na televiziji Dragane Mirković, gde je pričala o tome da li je zaljubljena, kao i o škakljivim temama.

- Imam simpatiju. zaljubljena jesam, a šta će biti ne znam - počela je Sandra.

Na pitanje da li joj je poruke slao možda i neki od članova reprezantacije Srbije u fudbalu i kako se udvaraju fudbaleri, pevačica je rekla da jeste.

- Jeste, ali ja neću reći ko. Iz poštovanja. Napadni su. Ne kao na terenu. Trebalo bi takvi na terenu da budu, malo napadniji. Oni su napadni samo u Instagram porukama - kaže ona kroz smeh.

Ipak, niko od njih joj nije slao nepristojne slike.

- Nije mi niko poslao golišavu sliku, poruke su bile na svom mestu.

Na pitanje ko joj je od fudbalera najlepši, Sandra je dala diplomatski odgovor.

- Nemam iskreno nekog ko mi je najlepši. Mogu od mojih kolega da vam kažem ko je najlepši. Izdvojila bih Sašu Kovačevića. Idem stalno kod njega u restoran, živimo u istom naselju. On mi je kompletan muškarac, jako kulturan, lepo izgleda - kaže ona.

Nedavno je njena izjava o istopolnim brakovima izazvala velike reakcije.

- To je bila tema široka. Generalno, nemam problem sa tim, ja kao ja, prosto svako ima pravo da sa svojim životom radi šta želi. Nego su tu bile upletene druge stvari, vezano za decu. Mislim da bi trebalo... kako deci objasniti da su to tata i tata, treba da se razmnožavamo. Opet kažem, to je širok pojam - rekla je Sandra.

