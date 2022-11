ŽIVOTNA PRIČA RUŠKE JAKIĆ Ne zna godinu kad je ROĐENA, majka molila BOGA da joj skrati muke, a trećeg muža IZBACILA iz kuće...

Ruška Jakić kaže da ima 40 godina! Za voditeljku i autorku emisije "Ljubav i moda" zna se da je rođena drugog dana Božića (8. januar) u Beogradu, na Zvezdari, gde živi i danas, ali ne i koje je godište.

Ruška je prepoznatljiva po rečenici "Dobro jutro, lutko", koju izgovara kad se probudi i pogleda u ogledalo, po specifičnom stilu oblačenja, šminkanja, ali i činjenici da se o broju njenih godina uvek samo nagađalo. I dok se mnogi i danas pitaju koliko je zapravo stara, ona za Hit kaže da je prestala da broji rođendane posle četrdesetog!

- Nemam problem sa svojim godinama! Ali ko pita Opru Vinfri ili Tinu Tarner, koja u 82. u mini suknji puni stadione, koliko imaju godina?! I nije tačno da sam 1938. godište, kako mnogi pričaju! Moja ćerka Ana mi uvek govori da ja imam 40, a ona 20. I ostala sam na četrdesetim godinama! Oblačim se u butiku za tinejdžere, nosim majice sa likom Mikija Mausa... Kako se osećam, tako izgledam i kakav mi je mentalni sklop, toliko godina imam! Ništa na sebi, osim kapaka, nisam operisala. To sam uradila pre 22 godine, jer su bili spušteni.

Odrasla uz brata

Njen otac Sreten bio je predratni diplomata, a odgajila ju je majka Evgenija Barberis, koja je bila grčko-češkog porekla. Ruška je bila živahno dete, zbog svojih nestašluka mogla je da izgubi i život.

- Sa godinu dana sam upala u vrelu vodu, koja je stajala na podu. Majka je bila očajna, molila je Boga da mi skrati muke, jer nije mogla da gleda kako se mučim. Zajedno sa Bogom, spasao me je jedan doktor, koji je uradio sve da preživim. Nijedan ožiljak mi nije ostao. Bog je hteo da živim.

Detinjstvo na Lionu pamti po nestašlucima koje je stalno pravila.

- Bila sam prava muškarača. Krala sam komšijama trešnje, zvonila im na vrata, pa bežala. Detinjstvo i deo mladosti sam provela s bratom Brankom, koji je bio stariji od mene šest godina. Majka je bila baš stroga, pa nisam smela nikud da idem bez burazera, mog anđela čuvara. Vodio me je i na prve igranke, gde su se nosili žiponi, baletanke... Kada sam izašla s prvim dečkom, brat me je čekao na terasi da se vratim, da bi bio siguran da je sve u redu. Imali smo jednu ciglu na terasi i ako je bila na mestu, značilo je da sam stigla kući - priseća se ona i dodaje da joj je otac davao veliku podršku u životu.

- Bio je ataše za štampu i veliki intelektualac. Doktorirao je prava na Sorboni i govorio sedam jezika. Podjednako je voleo brata i mene. Bio je u nemačkom logoru na Banjici. Komunisti su ga osudili na smrt jer je organizovao bekstvo iz logora, a onda su to preinačili na 15 godina robije. Na kraju je odležao 13 godina u zatvoru u Sremskoj Mirovici. Uz njega sam zavolela da čitam knjige i recitujem.

Voditeljka se ni u srednjoj školi nije smirila.

- Profesori su me voleli, iako sam bila nestašna, jer sam bila inteligentna. Sećam se kada me je nastavnica srpskog jezika izvela da čitam i recitujem, a ja sam se smejala i zasmejala ceo razred. Zbog toga me je izbacila sa časa. Ipak, bila sam đak generacije u Šestoj beogradskoj gimnaziji i sa 17 godina sam maturirala. Upisala sam Filološki fakultet, ali ga nisam završila.

Ruška je brzo batalila studije i posvetila se poslu.

- Zaposlila sam se u "Politici" kao sekretarica. Tu sam stekla iskustvo kao da sam završila tri fakulteta. Učila sam zanat od čuvenih novinara. Napredovala sam i prešla da radim u časopisu "Bazar", a odatle u magazin "Ana", koji je kasnije imao najveći tiraž. Tu sam bila glavni urednik. Otišla sam iz tog časopisa, jer su mi podmetali razne stvari. Jedan dan sam došla, pokupila tašnu i otišla. Ne bih da otkrivam o čemu je reč, mogu samo da kažem da se uspeh ne prašta.

U "Politici" je upoznala svog dobrog prijatelja Miroslava Lazanskog, koji je preminuo prošle godine od posledica srčanog udara.

- Nas dvoje smo bili pravi drugari. Njegova žena Tamara je znala da kada u ponoć zvoni telefon, Rula zove Lakija ili Laki Rulu. Volela sam ga kao brata. Bio je duhovit i šarmantan. Baš mi nedostaje.

Velika ljubav

Osim prvog posla, rad u čuvenim novinama vezuje je i za prvu veliku ljubav.

- Dok sam radila u "Politici", udala sam se za prvog muža, Dejana Đurovića. Bili smo ludi, mladi i mnogo smo se voleli. On je u to vreme bio poznati glumac, radio je i na radiju. Bio mi je prva velika ljubav. Četiri godine smo se zabavljali, a dve godine bili u braku. Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, a onog trenutka kada je ljubav prestala, razišli smo se. Posle "Politike" usledio je "Bazar", u kom je stekla mnogo prijatelja, a među njima i čuvenog književnika i novinara Momu Kapora.

- Bio mi je veliki prijatelj. Družili smo se, pravili novine, a posle posla smo sedeli u "Šumatovcu" i pili kafu. Radili smo zajedno i izbor za mis i putovali u London. Sećam se, bili smo u jednom poznatom londonskom klubu i sreli Breda Pita, a Moma je rekao: „Ma ko ga, bre, šiša!" Bio je mnogo duhovit. Kapor je zaslužan i za to što je Ruškina ćerka dobila ime Ana.

- U tom periodu sam se udala za čuvenog arhitektu Radosava Nadeždića. S njim sam bila dve godine i dobila Anu. Dok sam bila trudna, Moma je pisao knjigu "Beleške jedne Ane", koja je u delovima izlazila u "Bazaru". Kada sam se porodila u Gradskoj bolnici na Zvezdari, svi su rekli: "Rodila se Ana iz 'Bazara'!" Zapravo joj je osoblje bolnice dalo ime. Inače, imala sam dug i komplikovan porođaj, ali se na kraju sve dobro završilo.

- Porađala sam se 36 satil. Vodenjak mi je pukao u subotu ujutru, a porodila sam se u nedelju po podne. Kada je sve to prošlo dobro, došli su studenti i lekar u vizitu, a ja sam bila našminkana. Doktor mi je rekao da skinem šminku, da bi video u kakvom sam stanju. Na to sam mu rekla: "Čim sam našminkana, to znači da je moje fizičko i psihičko stanje fantastično." Studenti su mi aplaudirali. Ana je imala samo dva meseca kada smo se Lale i ja razišli, ali ni o jednom svom partneru neću nikada govoriti ništa ružno. Sve ih pamtim po najlepšem.

Voditeljka kaže da je bila stroga majka.

- Ćerka i ja smo danas najbolje prijateljice, jer sam uvek imala razumevanja za nju, ali sam joj govorila da nikada ne sme da me laže. I dok je bila tinejdžerka, pa prolazila kroz razne faze - jedan dan je rokerka, drugi pankerka, kontrolisala sam je. Prerušavala sam se i išla da vidim šta radi. Uzimala sam mamin kaput, mamine naočare i stavljala maramu na glavu i govorila: „Ide Ruška da vidi." Prisluškivala sam joj razgovore dok su bili fiksni telefoni. Nikada me nije uhvatila, ali je dobijala pokoju ćušku. Kasnije sam joj priznala sve, a ona se e smejala.

Prevario je

Karijeru joj je promenio čuveni novinar i televizijski voditelj Bane Vukašinović, zbog kog je prešla na televiziju.

- Gostovala sam kod Baneta u Beogradskoj hronici da reklamiram časopis u kom sam radila. Rekao mi je: "Imaš stas, glas i harizmu. Treba da radiš na televiziji". Postala sam deo ekipe Beogradske hronike i ostavila pisano novinarstvo. Donka Špiček me je učila dikciju. Danas ne možete da razumete šta voditelji govore. Nažalost, višak silikona, a manjak talenta postao je uslov za otvaranje vrata raznih televizija.

Ruška sa Radio-televizije Srbije 1994. godine odlazi na Pink da radi emisiju "Ljubav i moda".

- Tad su nastale neke od mojih kultnih rečenica koje su izazvale pažnju javnosti. Sećam se da sam se obratila svim ženama i rekla: "Neki me vole, neki mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična. A vi, drage moje, skinite papilotne, izujte muževljeve papuče, jer je on otišao pre deset godina da kupi cigarete i ni kad se više nije vratio! Uradite nešto za sebe".

- Tada su me mrzele, a sada su skapirale o čemu pričam. I kada sam izgovorila svoju čuvenu rečenicu: "Dobro jutro, lutko", svi su mislili da sam odlepila, ali me sad shvataju.

Dok je radila na Pinku, treći put je stala na ludi kamen, s bubnjarem Vojom Mulinom.

- Za njega sam se udala kada je Ana imala tri godine. Odgajao je moju ćerku. Ostala sam trudna, ali sam ostala bez bebe. Na poslu je počeo da me boli stomak i iz redakcije sam otišla na pregled. Doktor mi je saopštio da imam vanmateričnu trudnoću i da moram na operaciju. Rekla sam mu da sačeka, samo da odem do kuće da sve objasnim majci i detetu. Mislio je da sam luda! Iz Gradske bolnice sam dotrčala do kuće i nazad. Doktor me je čekao na prozoru. Ušla sam u bolnicu i otišla pravo na operacioni sto. Hvala Bogu, sve je prošlo super.

Vanmaterična trudnoća je bila Božja poruka da Voja i ja ne treba da imamo zajedničko dete. Jakićeva je trećeg supruga ostavila.

- Bili smo u braku 13 godina i razveli se kad me je prevario. Bio je baš ljubomoran, a za njegovo neverstvo sam slučajno saznala. Pošto je bio muzičar, prevario me je sa pevačicom. Uvek sam mu govorila da ću, ako poželim da budem sa nekim drugim, njemu to prvo reći. Međutim, dogodilo se suprotno, on je prevario mene. Da stvar bude gora, nikad nisam bila ljubomorna, niti sumnjala u njega - kaže ona i dodaje da ga je odmah izbacila iz kuće.

- Rekla sam mu da izađe iz mog života, moje kuće i mog vidnog polja. Posle nekoliko godina sam ga pozvala da popi jemo kafu i rekla mu: "Prema Ani si bio bolji nego otac, moji roditelji su te obožavali, ali ja sam te uvela u svet kom nisi pripadao. Sve ti opra štam." Plakao je kao lud. Posle smo Ana, on i ja otišli zajedno na ručak.

Tužna godina

Nakon razvoda od trećeg muža usledio je najteži period u njenom životu.

- Tek što sam se razvela, umrli su mi otac i majka i uginuo mi je pas kog sam imala 14 godina! Otvorila sam vrata prazne kuće, sela i rekla sebi: "Ruška, sad si ostala sama. Ili ćeš da plačeš i propadneš ili ideš napred!" Tada sam počela drugačije da gledam na život i shvatila sam da se sve događalo s razlogom i da su sve situacije putokazi pored puta. Te iste godine je i Ana otišla u Italiju da studira.

- Kada mi je sa 17 godina rekla da uči italijanski i da želi tamo da studira, podržala sam je. Svi su mi govorili da ne treba da je puštam, jer ostajem sama... Ali nisam rodila dete da me čuva i kuva mi čaj kad se razbolim. Pomogla sam joj da ostvari snove i u Milanu završi Akademiju za grafički dizajn. Sebe nazivam srećnom ženom, jer nema ništa lepše nego kada mi ona pošalje poruku: "Zahval na sam Bogu što si mi ti majka. Posle studija Ana je ostala da živi u Italiji, udala se i dobila sina Luku.

- Otišla sam sa Pinka posle osam godina i redovno išla kod Ane. Pošto nisam radila, putovala sam kod nje 50 sati autobusom iz Požarevca. Sa mnom su išli i moji prijatelji Romi. U Trstu su me odveli u radnju gde oni nabavljaju robu i tako sam došla na ideju da otvorim štand sa garderobom na Beogradskom sajmu. E, tada sam najviše zarađivala. Neprijatelji su mi učinili uslugu jer su govorili da sam propala! Svi su dolazili da vide Rušku i kupovali kod mene, a ja sam sama radila. Za jedan dan sam sve prodala i javila ćerki da opet moram da idem po robu u Trst. Na kraju sam čak i svoju garderobu prodavala, a pred Novu godinu su mi pazari išli i do 1.000 maraka dnevno - priča ona i dodaje da nikada nije volela da daje novac na skupe "krpice": - Kupujem garderobu u kineskim buticima. Nije važno gde sam nešto pazarila, već kako to nosim. Sve što imam na sebi košta ukupno 2.000 dinara. Ranije sam išla u sekend-hend radnju na Lionu dok se nije zatvorila. Imam i popust u jednom kineskom butiku. Gazda mi je rekao da me stalno gleda na televiziji, iako me ne razume, i dao mi je popust.

Čuvena autorka emisije "Ljubav i moda" kaže da joj trenutno najveću sreću pričinjava unuk Luka (12).

- Sad sam popularnija nego pre 20 godina, jer su ljudi počeli da me kapiraju. Čak mi i klinci na ulici prilaze da se slikamo. Jednom prilikom sam bila s Lukom u gradu i bilo mu je čudno što svi traže da se fotkaju sa mnom. Rekla sam mu da pažljivije pogleda društvene mreže, jer sam i tamo zvezda. On me obožava, nas dvoje imamo poseban odnos. Voli da dolazi kod mene u Beograd, jer zna da ću da mu kupim nešto lepo.

ČOLA MI JE POSVETIO PESMU Dok je vodila Izbor za mis, upoznala je i Zdravka Čolića, za kog kaže da joj je kasnije posvetio pesmu „Ruška". foto: Antonio Ahel/ATAImages - Družila sam se sa Čolom. Kada je počinjao solo karijeru, pevao je i na izborima koje sam vodila. Privatno je sladak i veoma zatvo- ren. U emisiji u kojoj smo zajedno gostovali izjavio je da mi je posvetio pesmu. Pokojni Bata Kovač mi je rekao: „Ja sam komponovao tu numeru, Marina Tucaković je napisala tekst, a Zdravko ju je otpevao, pa ti vidi ko ti je posvetio pesmu."

