PRIČA SE DA JE BILJANA JEVTIĆ U TEŠKOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Pevačica otkrila pravu istinu!

Pevačica Biljana Jevtić ne pojavljuje se često u javnosti, a interesovanje medija za njom ne jenjava već godinama.

Međutim pre samo nekoliko meseci kao bomba odjeknuka je vest da je Bilja teško bolesna, što je izuzetno uznemirilo nju i njene najmilije.

- Neki prijatelji su počeli da me zovu, da me pitaju kako sam. Ljudi su mi se javljali sa mora, sa odmora, čak i neki nepoznati, ja se iznenadila, pitala sam se šta se dešava. Mnogo sam radila u tom momentu pa nisam stigla ni da vidim sve te objave. I šta ja sada da kažem?! Napisali su da sam u kritičnom stanju, a ja operisala žuč pre četiri godine. Važno im je bilo da ljudi kliknu, a oni valjda nemaju vremena da pročitaju do kraja - objasnila je pevačica i dodala da je i te kako svesna da njen posao sa sobom nosi pompezne naslove.

Sa druge strane u medijima je odjeknula i veoma lepa vest koja se tiče njenog života, a u pitanju je ženidba njenog i Acinog sina, što je nažalost demantovala.

- Moram da demantujem! Sin se ne ženi, biće veselja, ali je još rano za to. To su prazne priče. On je doveo devojku na slavu i odmah su to pisali. Posle toga su me zvali prijatelji da me pitaju što krijem da ženim sina. Taman posla da bih tako nešto krila, to je lepo i normalno da će svi znati kada do toga bude došlo. Moj sin trenutno završava fakultet, zabavlja se i uživa, ali ništa od svadbe - otkrila je pevačica.

