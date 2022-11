PORED PARA DOBIJA LANCE, SATOVE, PEVAO NA DRVETU, PIJE 50 PIVA: Đani otkrio najveće pikanterije iz svog života! HIT DETALJI

Pevač Radiša Trajković Đani poznat je kao "kralj bakšiša", a sada je otkrio sve ludosti koje je pravio u karijeri.

Đani je priznao da je jednom prilikom čak pevao i na drvetu.

foto: Kurir

"Ja radim 35 godina na estradi, pevao sam pod šatorima, Đani seljak, sve što sam zaradio, krvavo sam stekao... Sve je moja želja, ne može neko da me natera da se popnem, sam to osetim. Moj drug jedan se kladio, kupio nove gilje i eto. Ja se sećam, to niko ne zna, jedan moj drug ima veliki otpad, popeo me na viljuškar, pa rekao: 'Sad ako zakočim, ode Đani u...' Svojevremeno, jedan kolega je hteo da mi da 1.000 maraka da se popnem na drvo da pevam, ja sam to uradio", rekao je Đani.

Pevaču nije prijalo kada su ga pitali da li se razveo od žene Slađe.

foto: Kurir

"Slađu volim najviše na svetu, 27 godina smo u braku. Ja volim porodicu, hvala Bogu, imam dva unuka i ako Bog da još dece. Ja imam 50, pevam od 16. godine. Ništa me ne interesuje, ispoštovao sam celu familiju, od mene toliko", govori Đani.

Kada je reč o pijanstvima, Đani je otvorio dušu.

"Nisam alkoholičar, ali volim da popijem, Slađa se tu ništa ne pita. Od vodke zna da bude loše. Jednom nisam mogao da podignem nogu. Sada pijem pivo jer mogu da ih popijem 50, odem da spavam, odem kući i istuširam se", rekao je pevač.

foto: Printscreen Amidži šou

Đani je priznao i da je nekada zvao prostitutke, ali da to sada nije slučaj.

"Za pare te nikad niko ne pita, lova otvara gvozdena vrata, to je bilo nekada, u mladosti. Žene mi sad daju 10.000 da spavam sa njima... (smeh)", rekao je pevač.

Pevač je otkrio šta sve osim novca dobija na nastupima i veseljima.

"Na svakom romskom veselju dobio sam prsten, kamen, to je neka roba... Ne nosim, ne znam da li je neko ukrao taj lanac. Jedan lik iz Kanade me okitio lancima, bacao pare. Kada sam završio ja sam njegovoj ženi dao lanac, a ona mi kaže da on nije znao od sreće šta da kupi, da mi je to namenjeno", kaže on.

Kurir.rs/K.Đ/M.K.

