"MARIJA KULIĆ ME PALI, VOLEO BIH DA IMAM S*KS SA NJOM" Filip Car šokirao IZJAVOM pre ulaska u rijaliti, rešen da osvoji Nišlijku!

Filip Car (29) je tik pred ulazak u Zadrugu 6 izjavio da želi s*ks sa Marijom Kulić (47).

Kada je ušao u rijaliti, on je s vrata prišao Mariji i rekao joj da je prelepa žena, te da će učiniti sve da je osvoji. Kulićeva je uzvratila na komplimente osmehom i komentarom: "Konačno je u rijaliti stigao pravi šmeker!"

- Marija Kulić je najbolja riba u "Zadruzi"! Sve ove napucane klinke nisu joj ni do kolena! Voleo bih da imam s*ks s njom! Baš me pali. Osećam strast, maštam da se ujutru budim pored nje. Siguran sam da sam i ja njoj simpatičan, pošto me stalno pominje - rekao je Filip pred sam ulazak u "Zadrugu".

Car ne smatra da je to što je Marija u braku sa Sinišom Kulićem prepreka za njihovu vezu:

- Već sam bio sa udatim ženama, nije mi to problem. Pa Dalilu Dragojević sam smuvao pred njenim mužem Dejanom! Sigurna sam da Marija i Siniša već godinama nemaju seks! Nemoguće je da decenijama voli istog čoveka, ljubav se s vremenom ugasi. Možda se do kraja "Zadruge" Marija razvede, ionako žene zbog mene ostavljaju muževe. Izazov mi je da smuvam nekog kog svi smatraju neosvojivom tvrđavom!

Na pitanje kakav će odnos imati sa bivšom devojkom Majom Marinković odgovara:

- Nikakav! Ne zanima me! Maja je istrošena! Još je mlada devojka, a nema sa kim sve nije bila. Mene Kulićka pali jer je nivo, a Maja joj nije ni do kolena. Ma nju mogu da smuvam za tri minuta, ali ne želim. Tati sam obećao da neću imati ništa s Majom!

U "Zadruzi" ga je dočekala još jedna bivša, Aleks Nikolić. S njom će, kaže, da se bori za prvo mesto!

- Aleks je ozbiljan favorit za pobedu. Konačno se opametila i ponaša se pristojno. Borićemo se za prvo mesto! Ja sam Ronaldo i ovo je moja sezona - poručio je Filip.

