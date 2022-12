VELIKA ISPOVEST ŽENE OD SULTANA! Šaban joj pred smrt napisao pesmu, odneo je u GROB, priznala šta joj najviše ZAMERAJU!

Pevačica Tijana Milentijević je u velikom intervjuu otkrila da je često pevala na privatnim slavljima Šabana Šaulića, te da joj je kralj narodne muzike neposredno pred smrt pomenuo da je za nju pripremio pesmu, koju je na kraju, nažalost, odneo sa sobom u grob.

- Bila sam redovan gost u Šabanovoj kući, pevala sam na njihovim slavama i proslavama. Jednom prilikom sam tako oduševila Šaulića da mi je rekao da je uradio pesmu samo za mene. Bila sam presrećna, a nisam ni slutila da je to bilo naše poslednje viđenje i da je tu pesmu, namenjenu meni, jer je samo on to znao, i odneo sa sobom u grob, nažalost - ispričala je sa setom Tijana i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Neka mu je laka zemlja, uvek ću pevati njegove pesme i rado ga se sećati. Takav se više roditi neće! Za mesto na estradi borila se i putem muzičkog takmičenja, a plasman u superfinale osme sezone "Zvezda Granda" 2013/2014. još pamti kao najsrećniji u životu.

- Pevačka karijera sama po sebi je mač s dve oštrice, pa sam u nekoliko navrata dolazila u situaciju da dignem ruke od svega. To što nemate privatnost, da budete slobodni i što vam se prati svaki trag, pa i novinski naslovi su nešto zbog čega mi je došlo nekoliko puta da kažem sebi: "Neću, bre, više da se bavim ovim", pa često i plačem, zovem mamu i tatu, pa im se žalim da nije fer, oni me teše. Sve te prođe nekako, a ljubav prema muzici je stalna - rekla je pevačica, te priznala da je veoma emotivna i da plače na, bukvalno, svaku sitnicu:

foto: Printscreen/Instagram

- Baš tako, zaplačem kad vidim psa na ulici koji nema da jede i da je povređen, ljude koji su siromašni, bolesnu decu... To mi uveliko otežava život, ali bolje da pustim suzu nego da sve držim u sebi. Ona se zatim osvrnula i na nasilje, koje je doživela od bivšeg dečka.

- Ja, tako emotivna, trudila sam se da nekog promenim nabolje. Nisam potražila stručnu pomoć ni psihologa nakon svega, sve sam nekako rešavala sama sa sobom u glavi - kaže Milentijevićeva i zaključuje:

- Ne volim da me sažaljevaju i gledaju kao žrtvu, to mi nekad može doći glave, ali neka, takva sam.

foto: Printscreen/Instagram

Tijana Em tvrdi da joj mnogi zameraju što na tezgama ne vrcka kao Tea Tairović, koja je poznata po tome što je zasipaju parama dok peva. Međutim, ona tvrdi da joj bakšiš ne zavisi od toga:

- Često mi kažu zašto ne vrckaš malo više. Ja to ne mogu, to je možda moja blokada, želim tako da pokažem ljudima da postoji granica. Bilo je situacija gde su mi govorili da se popnem na stolicu, odbijala sam to bez obzira na bakšiš. Dešavalo se da za jednu noć zaradim bakšiš od koga mogu da kupim automobil.

Kurir.rs/Republika.rs

