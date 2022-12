SVI GA ZNAJU KAO VRHUNSKOG PEVAČA, a osim pevanja bavi se i humanitarnim radom AKCIJA KOJU JE POKRENUO ODUŠEVILA JE SVE!

Pevač Nikola Rokvić pokrenuo je u martu ove godine akciju za obnovu puta do crkve u rodnom mestu njegovog oca Marinka Rokvića.

Oglasio se ma svom tviter nalogu koji je prodao, a novac donirao za izgradnju ovog puta.

- To je divna stvar koja se desila. Nisam učestvovao samo ja nego još neki ljudi. Ponosan sam na to, jer to nije za jednu dve ili pet godina, već postoji nekoliko vekova ideja da se uradi put do crkve i mi smo to sad uspeli da uradimo. To je za naše generacije dragoceno ne samo u fizičkom, već i u duhovnom smilsu jer pokazuje put ka našoj duhovnosti, ka onome što jesmo i što treba da budemo. To je samo jedan mali početak u odnosu na ono što imam ideju da radim - rekao je Nikola.

