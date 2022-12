SKANDAL NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA: Pevač muvao KAFE-KUVARICU, izbio haos oko pića, čikao obezbeđenje da ga izbaci?!

Pripremanje novogodišnjeg programa na RTS-u obeležili su mnogobrojni skandali s obzirom da se snimao tri dana. Najviše pažnje ipak je privukao Mitar Mirić koji je pokušao navodno da smuva kafe-kuvaricu, od koje je kasnije dobijao gratis piće.

Sa druge strane, Dragan Kojić Keba je navodno u isto vreme napravio problem jer mu se nije svidela kafa koju je poručio, pa je do te mere vikao pred ostalim kolegama da su svi pomislili kako će napustiti snimanje.

foto: Kurir Televizija

Pevača je obezbeđenje upozorilo na neprimereno ponašanje, a kada je počeo da viče, zamalo nije došlo do tuče. Nakon incidenta folker nije hteo da da izjavu, jer je naveo kako žuri kući i nema vremena.

- Ove godine na snimanju su bili uglavnom folk pevači starije garde i mlađi pevači, koji nisu toliko poznati javnosti. Iako se snimanje odvijalo u popodnevnim satima, to nije sprečilo pevače da cugaju i prave skandale. Prvi dan snimanja novogodišnjeg programa obeležile su scene koje su mnoge šokirale, a sve se dešavalo kod šanka kad je Mitar Mirić prišao da naruči kafu. Miriću se odmah svidela radnica, pa je počeo da joj deli komplimente. Pričao je: "Mnogo nam lakše padaju snimanja kad imamo takve lepotice da nas služe" - priča izvor koji je bio na licu mesta i objašnjava da je pravi spektakl počeo tek kad je prišao Keba:

foto: Damir Dervišagić

- Kafe-kuvarica je pričala s Mitrom, pa mu je rekla da od nje ima besplatnu domaću rakiju. On se smeškao i naslonio na šank da pričaju, a kad je žena Kebi pružila kafu, ovaj je počeo da urla: "Nemaš pojma ni kafu da spremiš! Ti ovo zoveš kafom? Beži, bre, tamo. Samo pričate i ništa ne radite, ovo je nedopustivo. Što me opominje obezbeđenje? Imam pravo da kažem da mi se kafa ne dopada! Izbacite me ako hoćete, baš me briga! - završava izvor.

kurir.rs/republika

