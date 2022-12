BEBICA NI NE SLUTI KAKAV PAKAO SE DEŠAVA NAPOLJU Zadrugari raskrinkali Nenada: "Porodica mu je od SRAMA otišla"

Filip Car i Lazar Čolić Zola su komentarisali rijaliti učesnika Nenada Macanovića Bebicu, njegovu porodicu i odnos sa Marijom Kulić.

- Zamilsi lika kog šutiraš, tučeš, a on te svojom odanošću tera da se vratiš. On ti može na momenat biti smešan, ali je strašno. On za decu i porodicu kaže da ga boli ku*ac. Njemu je navodno kako sam pročitao porodica otišla iz kuće, mama, tata, sestra. Ljudi su od srama otišli - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kaže meni da mu je ćale ponudio stan i najnovijeg BMW peticu da je ostavi, ali nije hteo. Meni je to razumljivo kad je ljubav u pitanju - rekao je Zola.

- Njega Marija danas gleda kao dete svoje, neprirodno mi je jer taj neko svoju decu ne gleda kao decu i niko ga ne zanima. Pitao sam je da li joj je čudno da samo nju i Miljanu idealizuje - rekao je Car.

- Ona je najkoristoljubivija tu - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga, Nenad Kostić

- Sama ta činjenica da si sa Kulićima u istom zvonu, to je dno dna... Imaš posla sa Marijom, Bebicom i Miljanom, oni su na momente simpatični, ali nisu zdravi - rekao je Car.

Ubrzo im se pridružila i Miljana Kulić, pa su promenili temu.

Kurir.rs

