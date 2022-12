DRAMA U CRKVENICI! Carevi roditelji neće da vide Aleksandru: Ne dovodi nam je u kuću!

Turbulentna veza Aleksandre Nikolić i Filipa Cara podigla je prašinu, naročito u Carevoj porodici u Hrvatskoj. Kako Kurir saznaje, njegovi roditelji ne žele da čuju za potencijalnu snajku, a kamoli da je vide ili ugoste u kući. Takav je njihov stav bio i s Dalilom Dragojević i Majom Marinković.

foto: Nenad Kostić

- Car u rijalitiju može da radi šta god želi, otac i majka su se pomirili s njegovim načinom igre i života, ali u njegovoj kući, gde je otac glava porodice a majka stub, ne može. Ni jedno ni drugo ne žele da čuju, a kamoli da vide starletu u porodičnom okruženju. To su staromodni ljudi koji cene neke tradicionalne vrednosti i zna se kakva devojka može da bude deo njihovog doma. Filip to odlično zna. Njihov stav je nepromenljiv - tvrdi naš izvor.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima, Car poštuje svoje roditelje i neće dozvoliti sebi da ih razočara: - Nikad to ne bi uradio svojim roditeljima. Oni su mu na prvom mestu. Verujte mi da on, ako ostane sa Aleks do kraja rijalitija, nema nameru da je vodi u Crikvenicu. To vam potpisujem. Zna on koje su mu granice i u kakvim je odnosima sa svojom porodicom i preko toga ne prelazi - zaključuje on. Filip jeste iz "Zadruge" poručio roditeljima da se zaljubio i da je srećan, ali sigurno neće ići preko njihovih pravila.

foto: Nemanja Nikolić

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s Filipovim ocem, ali on nije odgovarao na naše pozive. On je u poslednjem razgovoru s našom redakcijom poručio da se neće oglašavati za medije. Ipak, prilikom jednog uključenja u rijaliti, tokom kog je razgovarao sa sinom, potvrdio je da njegovoj majci ne odgovara nijedna devojka iz rijalitija.

foto: Printscreen Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ti znaš da nijedna tvoja cura ne valja tvojoj majci. Ja s Dinom ne razgovoram o tome, a mama ne voli. Ne nerviraj se, prenosiš nervozu na nas. Ako ide, ide, ako ne ide, aj zdravo. Znam ja da ti nije jednostavno, tamo si gde si i preko nekih stvari moraš preći. Zna se preko čega se ne prelazi, ako te vara, noga u g... - rekao je Carev otac dok se njegov naslednik zabavljao s Dalilom.

foto: Kurir

Ekipa Kurira

