DETALJI RASKIDA DŽEHVE I NINA! Teodora izludela što joj se dečko meša u karijeru! Pala TEŠKA SVAĐA, košarkašu PREKIPELO

Teodora Džehverović i Nino Čelebić raskinuli su posle žestoke svađe, koju su započeli zbog njene karijere. Kako Kurir Stars saznaje od dobroobaveštenog izvora bliskog pevačici, njihov raskid nije marketinški trik, što je nagovestila njena majka Goca u izjavi za medije.

- Džehva i Nino su se žestoko posvađali zbog toga što ju je on iskritikovao zbog, kako on smatra, loših poteza koje pravi u karijeri. Rekao joj je da nije dobro za nju da pravi lažne svađe s kolegama kako bi ispromovisala novu pesmu, kao što je to bio slučaj s Mahrinom i njihovim duetom. Pokazao joj je kakve je sve loše komentare zbog toga dobila na društvenim mrežama i da joj se zbog ove laži svi smeju. Osim toga, on joj je povišenim tonom rekao da više ne želi da bude njen potrčko i da je čeka na aerodromu, što je nju izvelo iz takta - kaže naš izvor i dodaje:

- Baš se iznervirala, te mu je poručila da njoj niko ne sme da se meša u karijeru i da mu više nije palo na pamet da je savetuje i da mu je pametnije da se bavi košarkom. Nino joj je jako zamerio zbog tih reči, odmah se pokupio i otišao iz stana. Poručio joj je da su završili, a odmah nakon toga su se i otpratili sa Instagrama - završava naš izvor.

Ipak, prema priči izvora, njihovi zajednički prijatelji se nadaju da ovo ipak nije definitivan kraj i da će se njih dvoje pomiriti, iako sada ne pričaju. Oni su i do sada nekoliko puta burno raskidali, ali su se posle nekoliko dana mirili i nastavljali vezu kao da se ništa nije ni dogodilo, pa veruju da će tako biti i ovog puta.

Podsetimo, Džehverovićeva je pre raskida čak želela da napravi i svadbu do kraja godine, ali nije stigla sve da organizuje, pa su planirali da na ludi kamen stanu na proleće sledeće godine.

