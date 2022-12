KOŠARKAŠ VEĆ PREBOLEO DŽEHVEROVIĆKU: Nino nije mnogo čekao, zamenio je ZGODNOM brinetom?! Teodora će IZGORETI

Uveliko se priča o raskidu veze pevačice Teodore Džehverović i košarkaša Nina Čelebića, nakon što su se otpratili sa Instagrama, te pobrisali zajedničke fotke.

Nino Čelebić sad je iznenadio mnoge objavivši fotografiju na zgodnom brinetom.

"Je l' ovo nova devojka?", "Opa, vidi ti njega", "šta je ovo?", neki su od tvitova, a pojedini su isticali da je u pitanju drugarica Mina, sa kojom se i ranije fotografisao.

foto: Printscreen

Nino dosad nije komentarisao priče o raskidu sa Teodorom, a pojedini su ovaj njegov potez na Instagramu okarakterisali kao potvrdu kraha romanse.

Podsetimo, mama Goca Džehverović uspela je da zaintrigira sve svojom teorijom.

- Nemam informacije da su Tea i Nino raskinuli. Ona je sinoć bila kod mene, pričale smo, rekla bi mi da je došlo do raskida sigurno. A to što piše tamo da se oni kao ne prate na Instagramu i da su obrisali slike, ni to ništa ne mora da znači. Šta ako je opet marketinški trik? Pre će to biti nego raskid. Vidite kako je ispalo dobro za duet sa Mahrinom, pa možda je samo to i sada u pitanju. Verujem da nema ništa od njihovom raskida, a da li im baš ljubav cveta, to ne znam stvarno, kao ni to kad će svadba - rekla je Goca za Pink.rs.

kurir.rs